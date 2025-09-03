Vikarie till Vågens förskola
Vågens Förskola AB / Barnskötarjobb / Luleå Visa alla barnskötarjobb i Luleå
2025-09-03
Vi är i behov av timvikarier med omgående start!
Är du en person som är en god lyssnare, kreativ, utåtriktad, spontan, hjälpsam och kan ta egna initiativ där det behövs?
Tycker du om att vara ute mycket och att få vara bland människor, unga som vuxna?
Tycker du om att hitta lösningar och vara en stöttande hand?
Pluggar du till förskollärare eller barnskötare?
Jobbar du extra och behöver fylla upp dina timmar mer?
Hör av dig till mig om du svarat ja på dessa frågor och bli en del av vår verksamhet som timvikarie!
Har du en vän som passar in på ovanstående? Tipsa dom gärna att höra av sig!
Maila till anne.lindvall@vagen-lulea.se
Bifoga även cv, personligt brev och beställ ett utdrag ur belastningsregistret från polisen.se om du inte redan har ett giltigt.
Vi ses Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: anne.lindvall@vagen-lulea.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarie Vågens förskola". Arbetsgivare Vågens Förskola AB
(org.nr 559338-5536), https://vagen-lulea.se/
Upplagsvägen 18 (visa karta
)
972 54 LULEÅ Kontakt
Rektor
Anne Lindvall anne.lindvall@vagen-lulea.se 0705081747 Jobbnummer
9491090