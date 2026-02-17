Vikariat undersköterska/vårdbiträde till hemtjänst Transtrand
2026-02-17
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination.
Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje.
Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Inom kommunens socialförvaltning är huvuduppdraget att arbeta med människor i behov av stöd, hjälp och omvårdnad för att hantera sin vardag. Vi är i behov av en ambitiös och engagerad medarbetare som kan vikariera hos oss under sex månader.
Nu söker vi en vikarie till hemtjänsten i Transtrand.
Arbetet hos oss innebär varierande arbetstider, med tider förlagda dag, kväll och helg.
Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
* ge omsorg, hjälp och stöd till brukarna och upprätthålla goda levnadsvillkor utifrån individuella behov.
* skapa en meningsfull vardag för den enskilde i samverkan med omgivningen och arbeta lösningsfokuserat för att tillmötesgå den enskilde utan att inskränka på dennes rätt till självbestämmande, integritet och inflytande.
* ge de boende trygghet i sitt eget hem.
* följa våra rutiner och riktlinjer
B- körkort för manuell växellåda är ett krav.
Intervjuer kommer att ske fortlöpande.
Arbetet är förlagt dagtid mellan ca. 07:00-21:30. Du jobbar dag eller kväll samt varannan helg. Vi har ett fast grundschema.
Vi kan erbjuda stor variation i arbetet då vår verksamhet förutom hemtjänsten i Transtrand/Sälen även innefattar äldreboendet Bompabacken. Vi arbetar över avdelningsgränserna vid behov och vi arbetar även med resurspass.Kvalifikationer
Vi söker i första hand dig som är utbildad undersköterska men även du som är vårdbiträde och outbildad är välkommen med din ansökan. Vi ser att du har ett gott bemötande, förmåga att arbeta självständigt och en vilja att göra skillnad.
Du behöver även behärska det svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder dig bland annat:
* En trygg och engagerad arbetsplats där din insats gör skillnad varje dag.
* Kompetensutveckling och stöd av erfarna kollegor.
* En chans att bli en del av vår gemenskap i Malung-Sälens kommun!
Vi rekryterar löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Tillsammans gör vi skillnad!
ÖVRIGT
För att se alla våra pågående rekryteringar, se www.malung-salen.se/ledigajobb.
Om du har tidigare erfarenhet från arbete inom vår organisation kan interna referenser komma att tas.
Vi har inför rekryteringsprocessen beslutat om de medieval som ska göras i rekryteringen. Med anledning av detta motsäger vi oss all kontakt gällande annonsering, rekryteringshjälp och bemanningsförslag vänligen, men bestämt. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-15
Detta är ett heltidsjobb.
Malung-Sälens kommun
Socialförvaltningen, Malung-Sälens kommun
Enhetschef Bompabacken/Hemtjänst Transtrand
Camilla Lind 0280-187 40
