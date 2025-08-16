Vikariat Nattundersköterska
2025-08-16
Nattundersköterska - Vikariat till 11/1 2026 på Björnö äldreboende
Brinner du för att göra skillnad i äldre människors liv? Vill du arbeta på ett modernt äldreboende där glädje, engagemang och ansvar genomsyrar verksamheten? Nu har du chansen att bli en viktig del av vårt nattteam på Björnö äldreboende i Norrtälje. Vi söker en undersköterska som vill bidra till våra boendes trygghet och välbefinnande under nattens timmar.
Om tjänsten Som nattundersköterska på Björnö äldreboende kommer du att spela en central roll i att säkerställa våra boendes trygghet och omvårdnad under natten. Detta är ett vikariat som sträcker sig till 11 januari 2026. Du kommer att arbeta i vårt moderna boende som öppnade 2021 och har 60 platser fördelade på 40 demensplatser och 20 somatiska platser. Arbetstiden är förlagd till 20:50-07:10.
I rollen som nattundersköterska kommer du huvudsakligen att arbeta med:
Omvårdnad och tillsyn av boende under natten
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter som medicinering, såromläggning och provtagning
Dokumentera i vårt digitala journalsystem
Praktiska sysslor som städning och tvätt för att upprätthålla en trygg miljö
Vem är du? För att trivas och lyckas i rollen är du en person som drivs av våra värdeord glädje, engagemang och ansvar. Du har en naturlig förmåga att skapa trygghet och lugn för våra boende under natten. Som person är du självgående, ansvarstagande och har ett varmt bemötande. Du arbetar strukturerat och har lätt för att prioritera dina arbetsuppgifter.
För denna tjänst krävs det att du:
Är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel eller vårdbiträde
Har god datorvana då all dokumentation sker digitalt
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Det är även meriterande om du:
Har erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Har kunskap om demenssjukdomar och psykisk ohälsa
Har B-körkort och tillgång till bil
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom ansökningar löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
