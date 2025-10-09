Vikariat förskollärare Möckelns förskola
2025-10-09
Älmhults kommun finns i södra Småland med närhet till goda kommunikationer och natursköna områden. I Älmhult kombinerar du den mindre ortens fördelar och charm med en unik internationell atmosfär. Här är det lätt att leva och bo och du har nära till det mesta. Vi är cirka 1800 stolta och engagerade medarbetare som bidrar med service av hög kvalitet till Älmhults invånare varje dag. Vår arbetsmiljö präglas av samarbete, mod och delaktighet. Tillsammans gör vi skillnad!Publiceringsdatum2025-10-09Arbetsuppgifter
Vi söker nu en förskollärare till ett vikariat på Möckelns förskola. Tjänsten är ett graviditetsvikariat och sträcker sig över hela 2026.
Som förskollärare hos oss är du med och formar en verksamhet där barnens nyfikenhet och lust att lära står i centrum. Du planerar och genomför undervisning utifrån läroplanen och anpassar innehåll och metod efter barnens behov och förutsättningar. Du är en del av ett arbetslag som tillsammans skapar en trygg, stimulerande och lärorik miljö.
Du har ett utökat ansvar i verksamheten och ingår i vår utvecklingsgrupp där du tillsammans med rektor och kollegor driver pedagogisk utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad eller nyutexaminerad förskollärare med ett stort engagemang för barns lärande. Du är ansvarstagande, samarbetsvillig och har ett öppet och respektfullt förhållningssätt. Du har förmåga att skapa goda relationer med barn, kollegor och vårdnadshavare.
Du är lösningsorienterad, nyfiken och har ett driv att utveckla både dig själv och verksamheten. Tillsammans arbetar vi för att skapa en förskola där varje barn får möjlighet att växa och utvecklas.
Känns detta som rätt plats för dig? Skicka in din ansökan redan idag
ÖVRIGT
Före anställning krävs registerutdrag från belastningsregistret. Gör gärna en ansökan om utdrag redan om du skulle bli kallad på intervju.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba på Älmhults kommun: https://www.almhult.se/jobba-hos-oss
Sista dag att ansöka är 2025-10-22
