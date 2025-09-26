Vikariat boendestödjare socialpsykiatrin 2 st
2025-09-26
Örkelljunga är en del av "Familjen Helsingborg" där 11 kommuner i det expansiva Skåne Nordväst tillsammans arbetar för att gynna den gemensamma regionen. Örkelljunga är en kommun med stabil ekonomi och har idag drygt 10 000 invånare. Örkelljunga kännetecknas av en närhet där ett starkt samarbete och korta beslutsvägar utgör styrkan i kommunen. Här har du som medarbetare större möjlighet att påverka din personliga utveckling likväl som verksamhetens utveckling i stort. I Örkelljunga kommun arbetar vi med ett professionellt bemötande präglat av våra tre värdeord; kunskap, omtanke och handling. Som en del av Örkelljunga kommun har du möjlighet att arbeta gränsöverskridande och göra stor skillnad.
Socialförvaltningen i Örkelljunga kommun består av socialtjänst, äldreomsorg, kommunal hälso- och sjukvård, omsorg för funktionsnedsatta samt förebyggande funktioner. Vårt ledord är teamwork, att använda den lilla kommunens styrka som är att kunna arbeta nära varandra i korta beslutsled för en effektiv organisation och ett verksamhetsnära perspektiv.
Under 2026 kommer två av medarbetarna inom boendestödet att vara föräldra- samt studielediga. Vikariaten är tänkta att börja den 1 januari 2026 men kan komma att börja tidigare.
Lönespann 27500 kronor - 31800 kronor (heltidslön)
Som boendestödjare utför du både sociala och praktiska stödinsatser för att stärka och stödja individer i vardagen, såväl inom som utanför bostaden, allt utifrån lösningsfokus och ett lågaffektivt bemötande. Målsättningen är att bidra till en återhämtningsprocess för individen som på sikt kan göra boendestödet överflödigt. Uppdraget kan handla om att ge stöd och handledning i att utföra olika sysslor i hemmet samt utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter. Boendestödet ska vara flexibelt och utformat med hänsyn till individens skiftande behov med utgångspunkt i enskild genomförandeplan.
Som boendestödjare samarbetar du med verksamhetens sjuksköterska och arbetsterapeut samt fysioterapeut. Arbetsuppgifterna kan under en dag innefatta bland annat stöttning vid inköp, motivation till att upprätthålla struktur och schema, stöd i mående och kontakter med olika myndigheter.
Dokumentation är en viktig del av arbetet för att brukarnas behov ska tillgodoses på bästa sätt. Vi har Lifecare som system för social dokumentation och vi använder Intraphone för att planera våra insatser. Det är det individuella behovet som avgör vilka insatser som är aktuella och hur ofta insatserna ges. Insatser är biståndsbedömda utifrån Socialtjänstlagen.
Arbetstiden är förlagd under veckans alla dagar, från ca 0700 till ca 2130. Under kväll och helg är man ensam i tjänst. På helgen har man en delad tur med en längre rast mitt på dagen.Kvalifikationer
Vi söker dig som är skötare eller utbildad undersköterska inom psykiatrin eller likande utbildning och erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Har du pedagogisk eller behandlingsinriktad utbildning ses detta som meriterande. Erfarenhet av motiverande samtal (MI) är meriterande.
Vi ser gärna att du har ingående kunskap om olika funktionsvariationer och det är meriterande om du har en bred kompetens och arbetslivserfarenhet inom verksamhetsområdet och målgruppen.
Du har kunskap, erfarenhet och ett genuint intresse av att arbeta med människor. Din förmåga att hitta en bra balans mellan att hjälpa och ge vägledning är god och det är en självklarhet för dig att vara en god förebild för brukare samt arbetskamrater.
Ditt driv, engagemang och positiva förhållningssätt skapar en meningsfull vardag för brukarna, där individens behov alltid står i centrum. Du är självgående och har en god förmåga att planera din dag och kan ställa om efter ändrade förutsättningar och ställer in dig på att ingenting är omöjligt! Teamet är litet där samarbete, omtanke och flexibilitet tillsammans med dina kollegor är avgörande.
Du har god datorvana och kan uttrycka dig väl i svenska i både tal som skrift.
B körkort är ett krav.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
ÖVRIGT
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tillsättning sker enligt överenskommelse.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd, vilket krävs efter kontroll enligt utlänningsförordningen.
I anslutning till ett erbjudande av tjänst behöver du som sökande lämna in utdrag från belastningsregistret innan anställning kan ske. Beställning görs via polisens hemsida.
Sökanden som har skyddade personuppgifter ska kontakta arbetsgivaren innan ansökan skickas in. Ansökan och begärda handlingar ska lämnas in manuell i överenskommelse med arbetsgivaren. Beslut om skyddade personuppgifter kan komma att begäras.
Vi har redan valt annonseringskanal och undanber oss vänligt men bestämt att bli kontaktade av annons och rekryteringsföretag.
Fackliga representanter nås via kommunens växel på 0435-55000 Ersättning
