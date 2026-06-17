Erasteel - Produktionschef
Infinity Industry Solutions Sweden AB / Chefsjobb / Tierp Visa alla chefsjobb i Tierp
2026-06-17
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. Erasteel är en världsledande tillverkare av pulvermetallurgiskt snabbstål och metallpulver. Företaget utvecklar avancerade och hållbara metallurgiska lösningar för krävande industrier som flyg-, fordons- och verktygssektorn. De driver produktionsanläggningar i Sverige (Söderfors och Långshyttan), Frankrike och Kina. I Sverige fokuserar Erasteel på hela kedjan från stålpulver till färdigt valsat eller smitt material. De svenska bruken är särskilt kända för sitt patenterade ASP® - snabbstål, vilket används till skärverktyg (som borrar och fräsar) samt komponenter som kräver extrem slitstyrka inom bil- och flygindustrin. I Söderfors ligger företagets svenska huvudkontor. Anläggningen är specialiserad på pulvermetallurgi, varmisotatpressning (HIP), smide och valsning. Det är här som det avancerade pulverstålet tillverkas från grunden. Anläggningen i Långshyttan fokuserar främst på varmvalsning av tråd och vidareförädling av stålprodukter.
Vill du leda och utveckla en avancerad produktionsverksamhet där människor, teknik och samarbete går hand i hand? Att arbeta på Erasteel i Söderfors är att kliva in i en värld där hundraårig brukstradition möter spetsteknologi. Här är du med och tillverkar världsledande specialstål i en historisk, naturskön bruksmiljö invid Dalälven. Ett spännande, utvecklande arbete där hantverk och global innovation går hand i hand.
Ditt uppdragSom Produktionschef har du det övergripande ansvaret för vår produktionsorganisation som omfattar atomisering, kompaktering, ämneslinjen, valsning, färdigställning och skeppning. Verksamheten bedrivs i både Söderfors och Långshyttan, vilket ställer krav på ett flexibelt men närvarande, synligt och samlande ledarskap.
Rollen handlar om mer än att säkerställa en stabil och effektiv produktion. Du blir navet som håller ihop verksamheten, skapar samsyn mellan avdelningar och driver utvecklingen framåt tillsammans med dina avdelningschefer och övriga funktioner. Genom att bygga starka samarbeten och skapa tydliga förutsättningar hjälper du organisationen att nå sina mål inom säkerhet, kvalitet, leverans, kapacitet och kostnad.
Du leder genom dina direktrapporterande avdelningschefer, ingår i verksamhetens ledningsgrupp och bidrar aktivt till att utveckla våra fabriker i linje med Erasteels långsiktiga strategi.
Dina huvudsakliga ansvarsområden
Leda, samordna och utveckla
Skapa riktning, engagemang och ett gemensamt arbetssätt inom produktionsorganisationen
Coacha och utveckla dina direktrapporterande avdelningschefer
Säkerställa att produktionen fungerar som en sammanhållen helhet, även över orts- och funktionsgränser
Bygga starka samarbeten mellan produktion, underhåll, kvalitet, materialhantering, processutveckling och projekt
Driva verksamheten framåt
Säkerställa en säker, stabil och effektiv produktion med rätt kvalitet och leveransförmåga
Sätta mål, följa upp resultat och omsätta analyser till konkreta förbättringsåtgärder
Driva förändrings- och förbättringsarbete med fokus på effektivitet, flexibilitet och långsiktig utveckling
Initiera, prioritera och medverka i investerings-, utvecklings- och förbättringsprojekt
Ansvara för resultat och kultur
Säkerställa att verksamheten bedrivs enligt budget, verksamhetsplan och uppsatta mål
Ansvara för arbetsmiljö, säkerhet, miljö och regelefterlevnad inom hela produktionsorganisationen
Vara en tydlig förebild och bidra till en kultur präglad av samarbete, ansvarstagande och ständiga förbättringar
Säkerställa långsiktig kompetensförsörjning och utveckling av både ledare och medarbetare
Vem är du?Vi söker dig som är en trygg och tydlig ledare med förmåga att skapa resultat genom andra. Du trivs i en roll där du får kombinera strategiskt tänkande med operativ närvaro och där en viktig del av uppdraget är att få människor, avdelningar och processer att arbeta mot samma mål. Du är duktig på att skapa förtroende, bygga relationer och få olika delar av verksamheten att samverka. Samtidigt har du drivkraften att utmana, utveckla och ta verksamheten vidare.
Du har:
Relevant högskole-/universitetsutbildning inom teknik, produktion eller motsvarande, alternativt gedigen arbetslivserfarenhet
Flerårig erfarenhet från ledande befattningar inom tillverknings- eller processindustri
Dokumenterad erfarenhet av att leda chefer och större organisationer
God förståelse för arbetsmiljö, säkerhet, produktionsekonomi och verksamhetsstyrning
Flytande svenska och god engelska i tal och skrift
Vi erbjuderHos Erasteel Sverige får du en nyckelroll i en tekniskt avancerad och internationell industriverksamhet. Du får möjlighet att påverka både den dagliga verksamheten och den långsiktiga utvecklingen, tillsammans med kompetenta kollegor och engagerade ledare. Här får du ett uppdrag där du inte bara ansvarar för produktionen – du får också möjlighet att samla människor, utveckla samarbeten och skapa förutsättningar för framtidens industri.
AnsökanErasteel samarbetar med Infinity Industry Solutions i denna rekrytering. Om du har frågor kring roll eller rekryteringsprocess, kontakta Mårten Näsvall på e-post; marten.nasvall@infinityhr.se
eller Peter Roswall på e-post; peter@infinitysolutions.se
eller telefon; 0733-010273
Välkommen med din ansökan via formuläret nedan. Urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Infinity Industry Solutions Sweden AB
(org.nr 556583-7175)
Elementvägen 8 (visa karta
)
815 75 SÖDERFORS Arbetsplats
Erasteel Kontakt
Rekryterare
Peter Roswall peter@infinitysolutions.se Jobbnummer
9968666