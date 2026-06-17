Täby kommun söker enhetschef till daglig verksamhet
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2026-06-17
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Vill du vara med och leda och utveckla daglig verksamhet enligt LSS
Vi söker nu en engagerad enhetschef till en del av vår dagliga verksamhet enligt LSS. Idag består daglig verksamheten av flera enheter med olika inriktningar där delaktighet, meningsfull sysselsättning och individens utveckling står i fokus. Den verksamhet du ska ansvara för består av tre enheter, med fokus på habiliterande insatser för Täbybor med flerfunktionsnedsättning och eller autism?
Tycker du om att påverka, utveckla och bidra till att skapa innehållsrika dagar för våra deltagare kan denna tjänst vara något för dig.
Avdelningen för funktionsnedsättning är Täby kommuns egenregiverksamhet och ansvarar för kommunens särskilda boenden och sysselsättning enligt LSS och SoL. I avdelningen arbetar ca 300 personer.
"Vi tror på varje människas rätt till självbestämmande och utveckling. Vår verksamhet utgår från individens egna drömmar, mål och förmågor. Genom att kombinera vår professionella kompetens med ett genuint engagemang skapar vi förutsättningar för att varje person ska kunna växa, ta egna beslut och leva ett gott liv. Hos oss är friheten att forma sitt eget liv lika viktig som tryggheten i att alltid ha stöd när det behövs. Tillsammans bygger vi en framtid där alla får möjlighet att lyckas – på sina egna villkor."
Varmt välkommen med din ansökan! Tillträde enligt överenskommelse.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen som enhetschef inom avdelningen för funktionsnedsättning i egen regi har du verksamhets- budget- och personalansvar. Du leder arbetet nära verksamheten och ansvarar för kvalitet, utveckling och måluppfyllelse. De tre enheter som du kommer att ansvara för har idag ca 25 medarbetare. Medarbetarna består av stödassistenter, stödpedagoger och teamledare som arbetar nära deltagarna i den dagliga verksamheten.
Du och dina enhetschefskollegor har ett nära samarbete och tar ett gemensamt ansvar för att tillsammans bidra till hela avdelningens utveckling. I avdelningen arbetar 12 enhetschefer och i uppdraget har du stöd av avdelningens enhet för verksamhetsstöd (EFV) samt kommunens stödfunktioner såsom HR, ekonomi, kommunikation och IT.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning, exempelvis socionom eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
Erfarenhet av verksamhets- budget- och personalansvar.
Erfarenhet från arbete inom funktionshinderområdet, kunskap om målgruppen, funktionsnedsättningar samt relevanta arbetssätt och metoder.
Som person:
Är du en trygg och tydlig ledare med ett coachande förhållningssätt
Har du förmåga att skapa engagemang, delaktighet och arbetsglädje
Är du kommunikativ, strukturerad och lösningsorienterad
Trivs du med att arbeta processinriktat och driva utveckling
Bidrar du till samarbete och helhet genom att dela med dig av kunskap och erfarenheter
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.Övrig information
Utdrag ur belastningsregister krävs (välj "kontrollera egna uppgifter")
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag
Läs mer och se filmer: https://www.taby.se/naringsliv-och-arbete/arbeta-i-taby/lediga-jobb/jobba-med-funk
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Om Täby kommunTäby är en av Sveriges mest välskötta kommuner med stor valfrihet, välfärdstjänster av hög kvalitet, attraktivt näringslivsklimat och stabil ekonomi. Skolorna i kommunen uppvisar toppresultat, förskolorna erbjuder en trygg och stimulerande miljö och vid kommunens äldreboenden är nöjdheten stor. Läget är attraktivt med närhet till både Stockholm och Arlanda, samtidigt som tillgången till skog, hav och strövområden ger möjlighet till naturupplevelser och rekreation.Täby utvecklas med nya attraktiva och trygga miljöer och genom att befintliga områden vidareutvecklas – hållbart, med omsorg om kulturarv och där större sammanhängande grönområden värnas. Halva Täby ska vara grönt och hela Täby hållbart. Trafik och infrastruktur ska fungera i vardagen och utvecklas för framtiden. Social omsorg är ett av Täby kommuns verksamhetsområden. Här ger vi stöd och service till Täbyborna inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionsnedsättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Täby Kommun
(org.nr 212000-0118), https://www.taby.se/
183 80 TÄBY Arbetsplats
Täby kommun Kontakt
Chef
Maria Lind maria.lind@taby.se +46855559926 Jobbnummer
9968668