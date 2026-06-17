System Support Engineer | ScandiNova Systems AB | Uppsala
Lernia Bemanning AB / Elektronikjobb / Uppsala Visa alla elektronikjobb i Uppsala
2026-06-17
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Ta chansen att bli en del av ett växande bolag i teknikens framkant. ScandiNova söker nu en System Support Engineer som vill arbeta nära avancerade system och bidra till lösningar som gör verklig skillnad!
Det här är en roll för dig som vill kombinera teknik med en mer rörlig och internationell vardag – där du får arbeta hands-on med felsökning, kundkontakt och ta ett större ansvar i leveransen av komplexa system.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
I rollen som System Support Engineer hos ScandiNova arbetar du brett med service, support och teknisk rådgivning kopplat till bolagets avancerade system. Du har en central funktion där du både stöttar kunder och fungerar som teknisk expert internt gentemot exempelvis produktion, testverksamhet, projektledning och säljavdelning. Rollen innebär även ett nära arbete med ScandiNovas produkter, där du ansvarar för att säkerställa kvalitet och funktion i olika skeden – från test till driftsättning.
Rollen är praktiskt orienterad och innebär hands-on arbete, där du felsöker, diagnostiserar och åtgärdar tekniska problem ute hos kund. Du fungerar ofta som first line support och får en viktig roll i att snabbt identifiera lösningar. Tjänsten har ett internationellt inslag med frekventa resor. Vi söker dig som trivs i en rörlig vardag och ser resande som något utvecklande och givande.Arbetsuppgifter
Ansvara för FAT (Factory Acceptance Test), driftsättning och SAT (Site Acceptance Test)
Tillhandahålla support och service till både externa kunder och interna intressenter
Utföra serviceuppdrag, både i ScandiNovas lokaler och ute hos kund
Genomföra ankomstkontroll och validering av avancerade komponenter
Fungera som tekniskt stöd i offertarbete och vid tekniska förfrågningar
Om dig
Vi söker dig som är en tekniskt driven problemlösare med ett stort intresse för produktion, service och tillverkning. Du trivs i en roll där du får arbeta nära verksamheten och kombinera teknisk analys med praktiskt, hands-on arbete. Vidare är du noggrann och strukturerad i ditt arbetssätt, med ett starkt engagemang för att skapa effektiva och hållbara lösningar.
Formella krav
Civil- eller högskoleingenjörsutbildning
Erfarenhet av programmering (Python eller PLC)
Grundläggande kunskaper inom elektronik
Flytande kunskaper i svenska och engelska, i både tal och skrift
Meriterande kvalifikationer
Erfarenhet av verkstadsmiljö
Erfarenhet av dokumentation och tekniska specifikationer
Språkkunskaper inom kinesiska, japanska och koreanska
Erfarenhet av RF-system
Om ScandiNova Systems AB
ScandiNova Systems är en världsledande aktör inom utveckling och produktion av pulsade högspänningsaggregat, så kallade modulatorer. Deras produkter används bland annat inom vetenskaplig forskning, cancerbehandling, industriröntgen, radar och livsmedelsindustri. Med kunder som CERN, Varian Medical Systems och Elekta exporteras över 95% av produkterna globalt, till bland annat USA, Europa, Kina och Indien.
Hos ScandiNova arbetar du i en dynamisk och kreativ miljö med alla funktioner samlade under ett tak. Vi är stolta över vår familjära kultur, där det är högt i tak och trivseln står i fokus.
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult hos oss får du alltid en marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi vill att du ska må bra hos oss så självklart erbjuder vi våra konsulter friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som ansvarar för ditt uppdrag, stöttar och utvecklar dig i din yrkesroll och ser till att du trivs på din arbetsplats.
Om Lernia
Lernia är ett av Sveriges ledande bemannings- och rekryteringsföretag och finns över hela landet. Med vårt omfattande nätverk erbjuder vi spännande jobb hos attraktiva arbetsgivare och varumärken som hjälper dig att utveckla din kompetens och karriär, både på lång och kort sikt.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag! Om du har några frågor är du välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Petra Dahdouh via e-post: petra.dahdouh@lernia.se
.
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som en del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen behöver du verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "7893527". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
(org.nr 556472-7013), https://www.lernia.se
S:t Olofsgatan 9 (visa karta
)
751 85 UPPSALA Arbetsplats
Lernia Bemanning & Rekrytering Jobbnummer
9968670