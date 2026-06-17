projektmedarbetare till stöd- & Utvecklingsförvaltningen, Gällivare kommun
Gällivare kommun / Socialsekreterarjobb / Gällivare Visa alla socialsekreterarjobb i Gällivare
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Beskrivning av verksamheten
Tjänsten tillhör Stöd- och utvecklingsförvaltningen.
Gällivare kommun har beviljats statsbidrag från Länsstyrelsen i Norrbottens län för projektet Samverkan i Gällivare mot människohandel, prostitution och exploatering. Projektet pågår 1 april 2026 till 31 mars 2028 och syftar till att stärka kommunens lokala förmåga att förebygga, upptäcka och motverka människohandel, prostitution och annan sexuell exploatering genom långsiktig och strukturerad samverkan mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Arbetet utgår från metoden Stad för stad, framtagen av Frälsningsarmén. Vi söker nu en projektmedarbetare till projektet.Dina arbetsuppgifter
Som projektmedarbetare arbetar du nära projektledaren med att planera, genomföra och följa upp projektets aktiviteter. Arbetet omfattar bland annat att bygga upp och stödja ett lokalt samverkansnätverk mot människohandel, planera och genomföra kunskapshöjande insatser såsom seminarier, workshops och informationsinsatser samt medverka i framtagandet av en lokal samverkansplan med rutiner och kontaktvägar.
I rollen ingår kommunikations- och informationsinsatser, dokumentation och uppföljning av projektets aktiviteter samt löpande kontakter med projektets samverkansparter inom kommunen, näringslivet och civilsamhället. Du medverkar även i kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte med andra kommuner i Norrbotten samt i planering och genomförande av en konferens på temat människohandel, prostitution och exploatering. Presentation av underlag till styrgrupp, ledningsgrupper och samverkansgrupper kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som har socionomexamen. Erfarenhet av projektarbete, samverkan eller arbete med sociala frågor är meriterande, liksom kunskap om människohandel, prostitution och exploatering. Erfarenhet av nätverksbyggande och kännedom om samhället och dess aktörer är också av betydelse.
Du är kommunikativ, lyhörd och arbetar strukturerat och självständigt. Du har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan samverka med aktörer från olika sektorer. Du har förmåga att se helheten, håller fokus på kvalitet och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du kan anpassa budskap efter målgruppens behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Inom ramen för den nationella minoritetsspråkslagen är Gällivare kommun förvaltningskommun för samiska, meänkieli och finska. Kunskaper i något av dessa språk är meriterande vid ansökan om anställning i Gällivare kommun.
Gällivare kommun erbjuder dig:
Friskvårdsförmån i form av styrketräning/gruppträning/Dundret
Friskvårdstimme
Ta del av arbetsplatsens Trivselpeng
Medlemskap i GKFF (Gällivare kommuns fritidsförening)
Möjlighet till semesterväxling
Här kan du läsa mer: https://gallivare.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete-Anställningstyp/arbetstider
Tidsbegränsad anställning under projekttiden, längst t.o.m. 2028-03-31. Sysselsättningsgrad: 50 %Ersättning
Månadslön. Vi tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i ansökan.
Tillträde / Ansökan
Till din ansökan vill vi ha med ett CV. Vid anmodan lämnas originalhandlingar. Intervjuer kan komma att ske löpande.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Sista dag att ansöka är 2026-07-16
Upplysningar
Enhetschef Hampus Ottosson, 0970-81 81 06
Fackliga företrädare
Vision
Akademikerförbundet SSR
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Gällivare Kommun
(org.nr 212000-2726)
982 81 GÄLLIVARE Arbetsplats
Gällivare Kommun Jobbnummer
9968662