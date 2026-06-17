R&D LH2 Engineer
Mann Teknik AB / Maskiningenjörsjobb / Mariestad Visa alla maskiningenjörsjobb i Mariestad
2026-06-17
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
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Roll och ansvarsområden
Konstruktören för Research and development ska utveckla nya produkter utanför befintligt produktprogram eller anpassa befintliga produkter till ett nytt användningsområde. Exempel på användningsområden är:
• Kopplingar för bunkring av flytande metan(LNG)/väte
• Kopplingar för tankning av lastbilar med flytande metan/väte
• Anslutningar för flytande metan/väte mot flygplan eller raketer
Arbetsuppgifter utöver detta är att:
• Fastställa och dokumentera produkters prestanda genom simuleringar eller fysiska tester
• Utföra hållfasthetsberäkningar enligt internationella standarder, t.ex. EN eller ASME
• Dokumentera val av material, komponenter, beräkningar och testresultat på ett lämpligt sätt som kan användas för ansökan av tredje parts godkännanden
• Avstämning med inköp, produktion och leverantörer om framtagning av prototyper
Kvalifikations- och utbildningskrav
Civilingenjör inom något av området maskin, fysik, energi eller beräkningsteknik.
Dokumenterad erfarenhet av värmeväxlare och optimering av dessa.
Arbetslivserfarenhet av konstruktion enligt ASME-regler
Arbetslivserfarenhet av fluidmekanikberäkningar (CFD) är ett krav
Kunskap i termisk fysik och strukturmekanik
Erfarenhet av modellering av tankningssystem för flytande vätgas
Kompetenser som prioriteras
Tidigare erfarenhet som beräkningsingenjör är meriterande
Erfarenhet av CAE system (CAD - Inventor, FEM – Nastran i Inventor)
Kunna planera och genomföra tester för konstruktionsverifiering enligt befintliga standarder.
MannTek är världsledande inom sina produktområden, har sitt säte i Mariestad och omsätter ca 400 Mkr med hjälp av 130 medarbetare. Vi har även dotterbolag i Kina, Indien och UAE, samt säljkontor i bland annat Tyskland, Holland, Spanien, England och Argentina. Vår exportandel är 99 %.
Vår huvudsakliga produkt är utrustning för säker och spillfri hantering av bränslen, kemikalier och gaser. Ett stor tillväxtsegment är utrusning för flytande naturgas (LNG). Inom detta område har företaget fortsatt att bredda sin affärsidé till att idag vara störst på kompletta fartygsbunkringssystem. Vi utför även installationen och service på dessa system över hela världen. Vi ser en fortsatt expansion inom detta område och det innefattar nu också automation, slangar, säkerhetskopplingar och system för att hantera framtida alternativa bränslen, såsom Vätgas, Metanol och Ammoniak med fler. Vi ligger absolut främst i utvecklingen av system för hantering av flytande Vätgas (LH2) och är först i välden att erbjuda sådan utrustning för tanknings/transfer av flytande vätgas inom fordonstillverkning, Aerospace, Rymdindustrin, Skeppsbyggnad mm.
Vi är stolta över vår företagskultur och övertygade om att kultur slår strategi. Hos oss värdesätts gemenskap, engagemang och framåtanda. Vill du arbeta i en internationell miljö där dina idéer tas tillvara och där utvecklingsmöjligheterna är stora, då kan MannTek vara rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
E-post: hr@manntek.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mann Teknik AB
(org.nr 556481-9844)
Strandvägen 16 (visa karta
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542 31 MARIESTAD Jobbnummer
9968671