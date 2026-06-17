Specialist-/ överläkare till Vuxenpsykiatrisk akutmottagning i Malmö
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-06-17
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Letar du efter nya spännande utmaningar? Då ska du söka dig till oss på Vuxenpsykiatrisk akuttmottagning i Malmö! Vi erbjuder dig ett varierande och utvecklande arbete med fokus på din kompetensutveckling såväl som utvecklingen av vår mottagning.
Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Malmö Trelleborg delas in i fyra områden: heldygnsvård, öppenvård, beroende och psykos. Vi är drygt 850 medarbetare som tillsammans arbetar för att ge en god vård till våra patienter. Område heldygnsvård, där cirka 230 medarbetare ingår, består av tre slutenvårdsavdelningar och en mellanvårdsenhet. Därtill ingår en stor akutmottagning, en avdelning för psykiatrisk intensivvård, ett team för hjärnstimulering, samt administration och resursteam.
Hos oss arbetar sjuksköterskor, enhetschef, teamledare, skötare, vårdplatskoordinator, specialistläkare samt ST- och AT-läkare. En del av vår specialistutbildade personalgrupp ingår även i enheten prehospital akut psykiatri (PAP), den så kallade psykiatriambulansen. Några av våra specialistutbildade sjuksköterskor och specialistläkare arbetare med psykiatrisk konsultation gentemot somatisk verksamhet.
Vår personalgrupp är erfaren, välfungerande och har låg personalomsättning. Arbetsmiljön präglas av god sammanhållning och trivsel. Vi arbetar aktivt för att främja en god arbetsmiljö och ständigt utveckla våra arbetsmetoder. Verksamhetsområdet utgör en universitetssjukvårdsenhet och vetenskaplig förankring genomsyrar verksamheten. Många enheter är involverade i någon form av forsknings- och utvecklingsarbete.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som specialistläkare på den psykiatriska akutmottagningen är du delaktig och verksam i en enhet som fokuserar på patientsäkerhet och utveckling. Dina arbetsuppgifter innefattar bedömning, utredning och behandling av patienter. Som specialistläkare/överläkare har du en viktig roll i att introducera och handleda omvårdnadspersonal och läkare. Du stöttar de triagerande sjuksköterskorna i deras vårdnivåbedömningar och håller dig uppdaterad om patientflöden. Vid behov gör du självständiga bedömningar av patienter. På mottagningen arbetar vi teambaserat och tvärprofessionellt. Du arbetar konsultativt gentemot somatiken och bedömer inneliggande patienter samt planerar för den fortsatta vården.
Som medicinskt ansvarig läkare håller dig uppdaterad gällande rådande riktlinjer och ansvarar för de behandlingsalternativ enheten utför. Du blir en del av ett team av specialister som ansvarar för att bemanna bakjourslinjen på akutmottagningen. Du utvecklas som specialist i en trygg miljö där kollegor är tillgängliga för diskussion och stöd i kliniska bedömningar och möts av en verksamhet där din kompetens tas tillvara och där du kan bidra både kliniskt och strategiskt.
Fortbildning och utveckling- och förbättringsarbete sker kontinuerligt på enheten.Kvalifikationer
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.
För anställning som överläkare ska du även ha:
• heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
• klinisk skicklighet och självständighet inom psykiatri
• definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter.
Vi välkomnar dig som är en engagerad specialistläkare i psykiatri med intresse för teamarbete och utveckling. Du är också en flexibel och lojal kollega i specialistläkargruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi - eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer. I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuellt: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner
Varmt välkommen med din ansökan! Vi ser fram emot att lära känna dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare och överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning. Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin.
Om du har skyddade personuppgifter ska du kontakta den kontaktperson som finns angiven i annonsen så att din ansökan blir hanterad enligt särskilda rutiner. När du söker ett jobb hos Region Skåne blir din ansökan en allmän handling enligt offentlighetsprincipen. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C327882". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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205 02 MALMÖ Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
för facklig hänvisning
Catharina Blomqvist HR-partner Catharina.Blomqvist@skane.se 040331692 Jobbnummer
9968673