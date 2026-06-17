Barn- ungdomsenheten söker 2 barnuppföljare och 1 uppföljare inom öppenvård
Sala kommun / Socialsekreterarjobb / Sala Visa alla socialsekreterarjobb i Sala
2026-06-17
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Om oss och varför välja oss?
Är ni våra nya medarbetare som vill göra positiv skillnad för barn och unga?
Barn och ungdomsenheten ingår inom Individ- och familjeomsorgen som tillhör Social-och arbetsmarknadsnämnden.
Vi är en organisation driven av mycket kunskap, engagemang och utveckling för att möta brukarnas och medarbetarnas behov på bästa sätt. Vi värnar om korta beslutsvägar, tvärprofessionellt samarbete och vi arbetar utifrån ett verksamhetsnära tillitsbaserat ledarskap.
Hos oss får du arbeta i en miljö med god gemenskap, öppet arbetsklimat och som värdesätter kreativitet och ständiga förbättring. Vi söker dig som trivs med att samarbeta och vill vara med på vår fortsatta resa för en tillgängligare socialtjänst.
Vi ser med glädje fram emot att få hälsa våra nya kollegor välkomna till vårt härliga gäng på barn- och ungdomsenheten i Sala.
Arbetsplatsen och arbetsuppgifter
Inom Mottagningsteamet finns 1 teamledare och 3 mottagningssekreterare och 2 socialsekreterare som följer upp beviljade insatser inom vår öppenvård. I de 2 tjänsterna förekommer det att utföra en del förhandsbedömningar och utredningar. Inom Utredningsteamet finns 1 teamledare och 5 utredare.
Inom Familjehemsteamet finns 1 Teamledare, 7 barnuppföljare, 6 familjehemssekreterare varav 2 arbetar 50 % var som placeringssamordnare.
Barnuppföljartjänsten innebär att du blir barnets handläggare med fokus på barnets bästa, att få barn och föräldrar vara delaktiga i vården. Du genomföra utredningar, följer upp barnets placering, skolgång, insatser som ska säkerställer trygghet, hälsa och utveckling för barnet med målet till återförening. Du överväger och omprövar vården, gör umgängesutredningar, umgängesbedömningar och vårdnadsöverflyttsutredningar när det är aktuellt.
Vi har stöd av 3 administratörer som bistår med olika administrativt arbete utifrån verksamhetens behov.
Tillsammans i ditt team får du möjlighet att utvecklas i din roll och i ditt uppdrag. För dig som är nyanställd erbjuder vi en genomarbetad introduktion.
Det finns ett nära ledarskap av teamledare och enhetschef. Teamledare leder och fördelar det vardagliga arbetet och finns nära tillhands för stöd och vägledning. Även enhetschef sitter nära i verksamheten.
Vi sitter på Bergmästaren i Sala tillsammans med stora delar av Individ- och familjeomsorgen (IFO) och i angränsande korridorer. Barn och ungdomsenhetens öppenvård finns ett stenkast därifrån. Öppenvården är väl utbyggd då det har varit och är ett prioriterat område för våra politiker som ser vinster med att kunna möta individers behov av hemmaplanslösningar så långt det är möjligt.
Sala ligger bra till geografiskt med bra pendlingsavstånd. Välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Formell kompetens:
Socionomexamen
B-körkort
Meriterande:
Erfarenheter av arbete inom Socialtjänst och myndighetsutövning barn och unga
Erfarenhet av barn och unga i samhällsvård
Kunskaper om utredning, handläggning och dokumentation med relevant lagstiftning
Kunskaper om BBIC, Signs of Safety, nätverksorienterat arbetssätt och metoder för barnsamtal.
Du kommunicerar och samarbetar lätt med både interna och externa aktörer. God kommunikationsförmåga i tal och skrift. Du är mogen, flexibel, strukturerad och reflekterande. Du planerar, organiserar och genomför dina uppgifter självständigt. Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.
Anställningsvillkor
Heltid 100%
Tillträde enligt överenskommelse
Individuell lönesättning
Provanställning kan komma att nyttjas
Arbetsgivaren kommer att kräva utdrag från Polisens belastningsregister och socionomexamenensbeviset innan anställning. Rekrytering sker fortlöpande.
Antal tjänster:
1 Barnuppföljare tillsvidareanställning heltid och 1 vikariat under föräldraledighet, heltid.
1 Sock.sekr heltid för Uppföljning av beviljade insatser inom vår öppenvård.
Arbetstid: Dagtid, viss kvällstjänstgöring kan förekomma.
Tillträde: Enligt överenskommelse.
Lön: Individuell lönesättning.
Så, är du redo att hoppa på tåget till en spännande karriär i Sala? Ansök idag och bli en del av vårt fantastiska team! Socialtjänsten i Sala - där ditt arbete gör skillnad varje dag!Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-07-19
Ansökan görs via http://www.sala.se/ledigajobb.
Vi tar inte emot ansökningar via e-post. Eftersom vi intervjuar löpande under ansökningstiden rekommenderar vi att du skickar in din ansökan redan idag.
Upplysningar
Vill du veta mer om tjänsterna är du varmt välkommen att kontakta:
Agneta Bergman, enhetschef barn och unga, tel: 0224-74 96 19, e-post: mailto:agneta.bergman@sala.se
(semester V.29–34) ta kontakt med Minna Männikkö.
Minna Männikkö, teamledare barnuppföljning, tel: 0224-74 96 21, e-post: mailto:minna.mannikko@sala.se
(semester V 26-29, 34).
Facklig kontaktperson:
Thomas Roberg, Vision, tel: 0224-74 96 62, e-post: mailto:thomas.roberg@sala.se
Om Sala kommun
Sala är en trivsam småstad med drygt 23 000 invånare. Sala är en växande kommun. Det är goda förbindelser mellan Uppsala, Stockholm, Västerås och Dalarna. Här kombineras levande landsbygd med närhet till större städer. Läs mer om Sala på http://www.sala.se/.
Välkommen med din ansökan!
Sala kommun söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning och ålder.
Vi undanber oss vänligen men bestämt erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sala Kommun
(org.nr 212000-2098), https://www.sala.se/
733 25 SALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sala kommun Jobbnummer
9968667