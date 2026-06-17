Sjuksköterska? Kombinera jobb och vackra Norge i höst!
Dedicare AB (publ) / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-17
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Dedicare AB (publ) i Stockholm
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eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska? Kombinera jobb med att samtidigt uppleva vackra Norge i höst!
Dedicare tar kontinuerligt emot beställningar på sjuksköterskor i både små och stora kommuner. Kombinera jobb med att uppleva nya och spännande städer, små samhällen, kust eller fjäll. Genom att arbeta via Dedicare får du en fantastisk möjlighet att skaffa dig mer erfarenhet samtidigt som du får upptäcka nya platser i Norge. Vi kan erbjuda varierande arbetsuppgifter inom hemtjänst, vårdhem, äldreboenden eller vårdteam. Vi anpassar jobbet efter din kompetens!Publiceringsdatum2026-06-17Kvalifikationer
Erfarenhet från primärvård eller specialistvård
Norsk legitimation som sjuksköterska
Du måste kunna arbeta självständigt, men även vara en del av ett större team
Flytande i ett nordiskt språk, både i tal och skrift
Du är flexibel som person
Strukturerad, engagerad och pålitlig i ditt arbete
Vi erbjuder
Gratis resa och boende under arbetsperioden
Konkurrenskraftiga lönevillkor
Semesterersättning på 12 %
Jourtelefon tillgänglig dygnet runt
Flexibilitet i praktiken – du väljer själv vilka perioder du vill arbeta
Pensionssparande i DNB samt försäkring
Personlig uppföljning av en bemanningskonsult som själv är sjuksköterska
Tycker du att detta låter intressant och vill veta mer? Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Dedicare AB (publ)
(org.nr 556516-1501), https://www.dedicare.no/
113 43 STOCKHOLM Arbetsplats
Dedicare AS Kontakt
Rekrutteringskonsulent
Camilla Hilmarsen Rekruttering@dedicare.no Jobbnummer
9968665