Hedda söker verksamhetsassistent
Hedda Care AB / Administratörsjobb / Stockholm Visa alla administratörsjobb i Stockholm
2026-06-17
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Är du också en Hedda?
Vi söker nu en verksamhetsassistent som vill vara en del av vårt team. Rollen passar perfekt för dig som är i början av din karriär och vill få bred erfarenhet inom administration, service och verksamhetsstöd.
Hos oss får du en varierad vardag där ingen dag är den andra lik. Du kommer att vara en viktig person som hjälper till att få verksamheten att fungera smidigt och bidrar till att skapa en trivsam arbetsmiljö för både medarbetare och patienter.
Exempel på arbetsuppgifter:
Hantera varierande administrativa och praktiska uppgifter i verksamheten
Hålla ordning i kök, väntrum och gemensamma ytor
Beställa och ta emot leveranser
Vid behov bidra med innehåll och aktiviteter i våra digitala kanaler
Vi tror att du:
Är strukturerad och ansvarstagande
Trivs med varierande arbetsuppgifter
Är social och serviceinriktad
Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Erfarenhet av sociala medier är meriterande
Om Hedda
Hedda Care är en modern vårdgivare med fokus på kvinnors hälsa, trygg vård och hög medicinsk kvalitet. Vi kombinerar specialistkompetens med ett varmt och personligt bemötande och arbetar kontinuerligt med att utveckla vården – för både patienter och medarbetare.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team som värdesätter professionalism, omtanke och samarbete. Vi sitter i fina lokaler centralt på Riddargatan 1 i Stockholm.
Tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Vi avsäger oss vänligt men bestämt kontakt med rekryteringsföretag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: jobb@heddacare.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Verksamhetsassistent". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedda Care AB
(org.nr 559200-1902), https://heddacare.se/
Riddargatan 1 (visa karta
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114 35 STOCKHOLM Jobbnummer
9968664