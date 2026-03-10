Vikariat - Maskinoperatör - Kvidinge
Företaget:
Stenqvist grundades 1894 i Kvidinge, nära Helsingborg, i södra Sverige. Företaget är en av de största förpackningstillverkarna i Norden med ett miljövänligt koncept. Fabrikerna har en hög flexibilitet och kapacitet så att behoven kan tillgodoses för att säkerhetsställa högkvalitativa pappers- och plastprodukter samt individuella förpackningslösningar. Det senaste lagrings och logistiksystemet garanterar snabba och pålitliga leveranser.
Vi söker nu:
Ett vikariat för en maskinoperatör till påsmaskiner vilket innebär att vi producerar från pappersrulle till färdig pappers påse inklusive tryck. I jobbet ingår att underhålla, kontrollera och åtgärda eventuella fel som uppstår.
Det är en klar fördel om du tidigare arbetat inom produktion och är mekaniskt lagd.
Vi söker dig som har en prestigelös inställning, positiv energi och är ansvarstagande. Du tar dig an dina arbetsuppgifter på ett noggrant men effektivt sätt. Vi lägger stor vikt vid din personlighet. Arbetet utförs på 2-skift.
Du vill förstå och frågar när det behövs - men vill även ta egna initiativ för att hjälpa teamet framåt. Du behärskar svenska väl i såväl tal som skrift och har god samarbetsförmåga. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: hr@stenqvist.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare J D Stenqvist AB
(org.nr 556029-7862), http://www.stenqvist.com
N. Kyrkogatan 6, Kvidinge (visa karta
)
265 02 KVIDINGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9789053