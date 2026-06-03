Domarkonsulent 50% - Dalarnas Innebandyförbund
Dalarnas Innebandyförbund / Fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb / Falun Visa alla fritidsledar- och idrottsinstruktörsjobb i Falun
2026-06-03
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Vill du vara med och utveckla framtidens domare i Dalarna?
Dalarnas Innebandyförbund söker nu en domarkonsulent på 50% med fokus på vår domarverksamhet. I rollen blir du en viktig del i arbetet med att rekrytera, utveckla och stötta distriktets domare samt bidra till en långsiktig och hållbar utveckling av domarverksamheten.
Det här är en tjänst för dig som trivs med att arbeta med människor, utveckling och ledarskap – och som vill göra skillnad för innebandyn i Dalarna.Publiceringsdatum2026-06-03Om tjänsten
Tjänsten avser arbete med Dalarnas Innebandyförbunds domarverksamhet och innebär både administrativa och utvecklande arbetsuppgifter.
Möjlighet till distansarbete finns, men tjänsten innebär även vissa obligatoriska fysiska träffar och närvaro vid aktiviteter inom distriktet.
Tillträde sker enligt överenskommelse.Dina arbetsuppgifter
I rollen som domarkonsulent kommer du bland annat att:
• Arbeta med utveckling av Dalarnas domarverksamhet
• Planera och genomföra domarutbildningar och utvecklingsinsatser
• Stötta, coacha och följa upp distriktets domare
• Matcha och tillsätta domare inom distriktets verksamhet
• Arbeta med domarutveckling och långsiktig kompetensförsörjning
• Samordna aktiviteter kopplade till domarverksamheten
Vi söker dig som
• Har god organisatorisk förmåga
• Är kommunikativ och har lätt att samarbeta med andra
• Är ansvarstagande och strukturerad
• Har ett intresse för ledarskap och utveckling
• Har god datorvana och administrativ förmåga
• Har B-körkort (krav) och tillgång till bil
Tidigare erfarenhet av domarskap eller arbete inom förenings- eller idrottsverksamhet är meriterande.
Vi erbjuder
• En möjlighet att påverka och utveckla domarverksamheten i Dalarna
• Flexibla arbetsformer med möjlighet till distansarbete
• Ett varierande arbete med stor möjlighet att göra skillnad
• Samarbete med engagerade människor inom svensk innebandySå ansöker du
Sista dag att ansöka är 1 juli 2026
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt.
Ansökan och frågor skickas till:dalarna.domare@innebandy.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01
E-post: dalarna.domare@innebandy.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är ""Domarkonsulent 50%"". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Dalarnas Innebandyförbund
Pelle Bergs Backe 3 5tr (visa karta
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791 50 FALUN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9946676