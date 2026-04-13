Vik, Resurschef till Socialförvaltningen
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Socialförvaltningen ansvarar för att ge stöd, omsorg och hjälp till människor i olika skeden av livet. Vi arbetar utifrån individens behov och erbjuder insatser som bygger på flera lagar, bland annat socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och hälso- och sjukvårdslagen.
Det kan handla om att ge äldre en trygg och meningsfull vardag, stödja personer med funktionsnedsättning eller finnas där för barn, ungdomar och vuxna i utsatta livssituationer.
Hos oss möter du varje individ med respekt och professionalism. Vi samarbetar över yrkesgränser - både inom vår egen förvaltning, med andra delar av kommunen och med externa aktörer. För att säkerställa kvalitet och utveckling arbetar vi aktivt med uppföljning, förbättringsarbete och digitalisering.
Här gör du verklig skillnad - varje dag.
Arbetsuppgifter
Vill du vara den chef som kliver in när det verkligen behövs och gör skillnad från dag ett?
Vi söker dig som med trygghet, erfarenhet och handlingskraft kan skapa stabilitet i förändring och samtidigt bidra till långsiktig utveckling. Som resurschef arbetar du på uppdrag av förvaltningsledningen och är en strategisk och operativ resurs i organisationen. Du verkar i olika delar av verksamheten utifrån aktuella behov ibland med fokus på utveckling och förbättring, ibland för att skapa stabilitet och kontinuitet i en verksamhet. Uppdragen styrs av identifierade behov inom avdelningarna och syftar till att bidra till hållbar utveckling, stärkt kvalitet och ett tryggt ledarskap.
En viktig del av uppdraget är att kunna gå in som tillförordnad chef vid vakans, till exempel under en rekryteringsprocess, eller ersätta ordinarie chef vid frånvaro. I dessa situationer har du fullt chefsansvar och förväntas snabbt sätta dig in i verksamheten och skapa struktur, riktning och trygghet. I andra uppdrag arbetar du nära ordinarie chef med att utveckla verksamheten, stärka ledarskapet eller genomföra analyser och förbättringsinsatser. Du har ett tydligt helhetsperspektiv i ditt arbete och bidrar till att identifiera och synliggöra utvecklingsområden inom den verksamhet du verkar i.
Resurscheferna är organisatoriskt placerade i HR-staben, där avdelningschef fördelar och samordnar uppdragen utifrån verksamhetens behov. Uppdragen är tidsbegränsade vanligtvis mellan två och sex månader.Kvalifikationer
Vi söker dig som är en trygg och erfaren chef med flerårig erfarenhet av ledarskap, gärna inom socialförvaltningens område eller liknande komplex verksamhet. Du är van att leda i förändring, fatta beslut och skapa resultat tillsammans med andra. Du har en god förmåga att snabbt sätta dig in i nya sammanhang och anpassa ditt ledarskap utifrån verksamhetens behov.
Som person är du stabil, flexibel och lösningsorienterad. Du har ett strukturerat arbetssätt, ett analytiskt förhållningssätt och förmåga att se helheten. Du är kommunikativ och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer på alla nivåer i organisationen.
Du som söker har en akademisk examen som arbetsgivaren bedömer lämplig samt tidigare erfarenhet som ledare och chef.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varbergs kommun välkomnar mångfald och ser olikheter som en styrka, vi hoppas att du som söker kan bidra med din bakgrund och kompetens.
Välkommen att läsa mer om hur det är att arbeta hos oss på: https://varberg.se/jobb-och-foretagande/jobb-praktik-och-ideellt-arbete/till-dig-som-ska-borja-hos-oss
Innan anställning hos oss behöver du visa att du har rätt att arbeta i Sverige enlig utlänningsförordningen. Det görs genom att styrka medborgarskap i EU/EES eller Schweiz, eller genom att visa upp ett arbetstillstånd eller undantag från det. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C318457".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Varbergs kommun
432 80 VARBERG
Varbergs kommun, Socialförvaltningen
Avdelningschef
Ulrika Dahlén ulrika.dahlen@varberg.se +4634088981
9850151