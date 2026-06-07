Vill du bygga en karriär inom försäljning?
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Finspång Visa alla säljarjobb i Finspång
2026-06-07
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Exaltera Marketing söker nu nya medarbetare till vårt säljteam i Finspång.
Vi arbetar på uppdrag av några av Sveriges ledande företag inom energi- och teknikbranschen. Som säljare hos oss får du representera välkända varumärken och hjälpa kunder att hitta förmånliga lösningar som passar deras behov.
Om rollen
Arbetet sker ute på fältet där du möter kunder ansikte mot ansikte på festivaler, marknader, event och i stadskärnor. Du utgår från Finspång tillsammans med dina kollegor och arbetar i en miljö där utveckling, prestation och gemenskap står i fokus.
Du blir en del av ett ambitiöst team där alla arbetar mot gemensamma mål samtidigt som man stöttar varandra för att lyckas.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kr per månad
300 kr i provision per genomfört sälj
Genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kr
Heltidsanställning
Arbetstider måndag till fredag, 09.00–18.00
Utbildning och kontinuerlig coachning
Goda möjligheter att utvecklas inom företaget
En arbetsplats med driv och motivation
Hos oss uppmärksammas goda prestationer. Vi arrangerar regelbundet säljtävlingar där du kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror att framgång skapas genom en kombination av hårt arbete, tydliga mål och en arbetsplats där man trivs.
Vi tror att du
Är social och tycker om att prata med människor
Har ett driv att utvecklas och nå resultat
Gillar att arbeta i ett högt tempo
Är positiv, engagerad och ansvarstagande
Tidigare erfarenhet inom försäljning är meriterande men inte ett krav. Vi söker framför allt personer med rätt inställning och vilja att lyckas.
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan och bli en del av Exaltera Marketing i Finspång. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: finspang@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
612 33 FINSPÅNG Jobbnummer
9951205