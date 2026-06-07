Driven säljare sökes till Exaltera Marketing
Exaltera Marketing AB / Säljarjobb / Valdemarsvik Visa alla säljarjobb i Valdemarsvik
2026-06-07
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Vill du arbeta i en social och energifylld miljö där du har möjlighet att påverka din egen lön och utvecklas inom försäljning? Då kan du vara den vi söker.
Exaltera Marketing expanderar och söker nu nya säljare till vårt team i Valdemarsvik. Vi arbetar på uppdrag av stora och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och hjälper kunder att hitta smarta och kostnadseffektiva lösningar.Publiceringsdatum2026-06-07Om tjänsten
Som säljare hos oss möter du kunder direkt ute på plats. Arbetet sker på festivaler, marknader, event och i citykärnor där du representerar välkända uppdragsgivare och bygger relationer med nya kunder.
Du utgår från Valdemarsvik och arbetar tillsammans med ett engagerat team som drivs av resultat, utveckling och gemenskap.
Vi erbjuder
Garantilön på 20 000 kronor per månad
300 kronor i provision för varje genomfört sälj
En genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst med arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Intern utbildning och löpande coachning
Möjlighet att växa inom företaget
En arbetsplats med hög energi
På Exaltera Marketing är prestation något som uppmärksammas. Därför arrangerar vi regelbundet säljtävlingar där våra medarbetare kan vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på att kombinera tydliga mål med en arbetsplats där man har roligt tillsammans och motiverar varandra till framgång.
Vi söker dig som
Är social och tycker om att möta nya människor
Har ett starkt driv och en positiv inställning
Vill utvecklas både personligt och professionellt
Trivs med att arbeta mot uppsatta mål
Erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning, engagemang och viljan att lyckas.
Är du redo för nästa utmaning? Skicka in din ansökan redan idag och bli en del av Exaltera Marketing Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: valdemarsvik@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
615 32 VALDEMARSVIK Jobbnummer
9951206