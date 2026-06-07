Frukt & grönt personal - Matrix Jordbro
Mely AB / Butikssäljarjobb / Haninge Visa alla butikssäljarjobb i Haninge
2026-06-07
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Matrix butikerna, en del av matrebellkedjan. Jobbar med varor som passar alla kunders önskemål. Du som söker tjänsten ska vara matintresserad , tycker om att jobba med kunder och vara kvalitetsmedveten. Dessutom ska du gilla när tempot är högt och kunna inspirera kunderna med dina erfarenheter. Som medarbetare får du ta stort eget ansvar för att driva avdelningen tillsammans med dina kollegor och se till att ha välfyllda diskar och hyllor i avdelningen. Specialiserad frukt och grönt personal sökes för deltid/heltidstjänst enligt eget önskemål på Matrix Jordbro (en del av Matrebellerna)
Tidigare erfarenhet av liknande arbete är ett krav. Minst 2 års erfarenhet.
Sökande måste vara stresstålig, kunna hantera många bollar i luften och vara ambitiös. Det är viktigt att du är trevlig, serviceinriktad.
Komplettera ansökan med ett personligt brev / CV. Skicka gärna med foto.
Endast ansökan via e-post.
EJ via TELEFON!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: jobb@matrix.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "FRUKT & GRÖNT PERSONAL". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mely AB
(org.nr 556756-4728), https://www.matrix.se Arbetsplats
Matrix Jordbro Jobbnummer
9951207