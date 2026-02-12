Vi expanderar och söker redovisningsekonom!
2026-02-12
Vi söker en noggrann och engagerad person som har ansvar för bolagets ekonomiska styrning och redovisning. Det är ett utvecklande jobb i en familjär organisation, välkommen till oss på Isakssons Markteknik!
Vårt erbjudande
Du har ansvar för löpande redovisning, kund- och leverantörsreskontra samt kontroll av företagets löpande ekonomiska verksamhet.
Du sköter bolagets likviditetsplanering, upprättar budget, lämnar ekonomiska beslutsunderlag till företagsledningen och bistår med uppföljning av resultat på projektnivå och via månadsbokslut.
Du hanterar bolagets löner.
Du kommer att introduceras i arbetet och jobba parallellt med vår Ekonomichef som efter sommaren kommer att gå på föräldraledighet. Du har ett bakomliggande stöd av en erfaren person vad avser svåra redovisnings- och skattefrågor, månads- och årsbokslut, årsredovisning och bolagsdekaration. Du kommer även att arbeta nära vår ekonomiassistent.
Din arbetsplats är Isakssons Marktekniks huvudkontor som ligger i Kalix.
Vem söker vi?
Vi letar efter dig som har minst 3 års erfarenhet av ekonomisk redovisning och därmed goda kunskaper inom löpande bokföring, avstämningar och bokslut. Du ska vara analytisk lagd och ha en drivkraft att utveckla den interna kontrollen. Vi söker någon som vill vara med på vår framgångsresa.
Vi tror att du har högskoleutbildning med ekonomisk inriktning och du har tillgodoägnat dig en baskunskap gällande löpande redovisning och lönehantering.
Vi ser att du förstår helheten inom ekonomi, att du tycker om att jobba strukturerat och har goda kunskaper i Excel.
Din analytiska förmåga visar du i arbetet med månadsbokslut samt när du presenterar prognoser och liknande rapporter.
Du är en person som växer under ansvar, som vill utvecklas i en familjär organisation där du även kan rycka in när det behövs inom övriga administrativa arbetsuppgifter.
Om Isakssons Markteknik
Isakssons Markteknik är ett entreprenadföretag från Kalix som jobbar med framställning och försäljning av ballast samt nyproduktion och renovering av vägar. Vi levererar allt från fast berg till färdig produkt.
Vårt arbetsområde sträcker sig från Umeå i söder till Kiruna i norr.
Vi bidrar till samhällsutvecklingen och skapar förutsättningar för tillväxt genom att leverera högkvalitativt material till både ny och befintlig infrastruktur, som t.ex. bilvägar, broar och järnvägar.
Välkommen med din ansökan
Vi värdesätter mångfald och välkomnar alla sökande!
För mer information kontakta Unni Stoltz, tel. 073-840 02 90.
Ansökan mejlar du till Unni Stoltz, e-post: unni.stoltz@isakssonsmarkteknik.se
- märk din ansökan "Redovisningsekonom". Din ansökan bör innehålla både CV och personligt brev.
Urval och intervjuer sker löpande, tjänsten kan därför bli tillsatt före sista ansökningsdatum, så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Tillträde enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: unni.stoltz@isakssonsmarkteknik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Redovisningsekonom". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Br Isakssons Markteknik AB
(org.nr 556912-8126) Kontakt
Ekonomichef
Unni Stoltz unni.stoltz@isakssonsmarkteknik.se 073-840 02 90 Jobbnummer
9737893