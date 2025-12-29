Verksamhetsutvecklare för Centrum/Hisingen
Göteborgs kommun / Organisationsutvecklarjobb / Göteborg Visa alla organisationsutvecklarjobb i Göteborg
2025-12-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-12-29Dina arbetsuppgifter
Vi söker nu två verksamhetsutvecklare för stadsområdet Centrum/Hisingen, som omfattar grupp- och servicebostäder samt dagliga verksamheter, enligt LSS och en korttidsenhet enligt SoL Ledningsgrupperna består av verksamhetschef, enhetschefer, metodutvecklare och bemanningscontroller.
Verksamhetsutvecklaren är organiserad under verksamhetschef. Rollen innefattar nära samarbete med metodutvecklare, chefer, stödfunktioner och övriga nyckelroller inom förvaltningen för funktionsstöd.
Som verksamhetsutvecklare kommer du att fungera som en stödfunktion till verksamhetschef och enhetschefer inom stadsområdet. Du kommer att arbeta med stadens kvalitetsledningssystem, vilket inkluderar hantering av avvikelser och synpunkter, egenkontroller på verksamhetsnivå samt systematisk uppföljning och analys. Du kommer att stödja verksamheten med att omsätta politiska mål till verksamhetsspecifika mål och arbeta med uppföljning av stadsområdets verksamhetsplan. Dessutom kommer du att samverka med verksamhetsutvecklare inom andra stadsområden och på avdelningsnivå.
Dina ansvarsområden kommer att inkludera processutveckling, där du utvecklar och implementerar processer för att förbättra kvalitet, effektivitet och brukarnöjdhet. Du kommer att säkerställa att verksamheten följer gällande riktlinjer och lagkrav samt bidra till utvecklingen av kvalitetsindikatorer och uppföljningsmetoder. I uppdraget ingår att initiera, leda eller bidra till uppdrag inom verksamhetsutveckling, exempelvis digitalisering, välfärdsteknik och förbättrade arbetssätt. Du kommer att ge stöd till enhetschefer i deras arbete med verksamhetsutveckling, inklusive analys, planering och genomförande av förbättringar. Samverkan med interna och externa aktörer för att främja gemensamma utvecklingsmål är också en viktig del av rollen. Slutligen ansvarar du för att regelbundet utvärdera och rapportera resultat och framgångar av utvecklingsarbetet till verksamhetschefen.
Rollen innefattar både strategiska och operativa frågor och uppdrag, vilket gör den både utmanande och givande.Kvalifikationer
För att vara kvalificerad för tjänsten som verksamhetsutvecklare krävs att du har en treårig universitets- eller högskoleutbildning inom offentlig förvaltning, beteendevetenskap eller annan likvärdig utbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant för uppdraget.
Du bör ha god kunskap om lagstiftning inom offentlig förvaltning samt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL). Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete inom lagen om valfrihetssystem (LOV) och offentlig förvaltning.
Vi söker dig som har mycket god datorvana och tidigare erfarenhet som verksamhetsutvecklare, gärna inom offentlig sektor. Du bör ha erfarenhet av att arbeta med processbaserade arbetssätt och kvalitetsledning samt ha erfarenhet av att driva förändringsprojekt och implementera förbättringsåtgärder.
Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du har förmåga att se samband och kan dra logiska slutsatser utifrån begränsad och/eller komplex information. Du kan delge information och idéer, såväl muntligt som skriftligt och du kan anpassa din kommunikation efter mottagare, målgrupp och situation.
Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att utföra uppgifter och nå mål. Du förstår det gemensamma uppdraget, agerar utifrån det och bidrar till helheten. Du upprättar tydliga mål och planerar aktiviteter och projekt i god tid. Tiden använder du effektivt och arbetar systematiskt, organiserat och metodiskt. Du ser till att arbetet slutförs och följer upp resultatet.Övrig information
Tjänsten är placerad under verksamhetschefen och ingår delvis i en tvärfunktionell ledningsstruktur. Resor inom Göteborgs stad kan förekomma.
I den här rekryteringen kommer du få svara på ett antal frågor där du får beskriva din kunskap inom området i stället för att skicka ett personligt brev.
Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering.
Som medarbetare i förvaltningen för funktionsstöd erbjuder vi dig:
• Trygg anställning med goda anställningsvillkor
• Heltid med möjlighet till deltid
• Introduktion vid nyanställning
• Kompetensutveckling
• Friskvårdsbidrag, cykelbidrag samt andra rabatter och erbjudanden
Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Har du skyddade personuppgifter ska du INTE söka via systemet utan kontakta ansvarig rekryterande chef för hantering av din ansökan.
Tillsättning sker under förutsättning att tjänsten inte behöver tas i anspråk i förvaltningen eller stadens omställningsarbete.
Till dig som företräder bemannings- och rekryteringsföretag: Inför denna rekrytering har vi valt rekryteringskanaler och önskar inte erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- eller rekryteringshjälp.Om företaget
Vi är alla olika. Vi är också lika och har samma rätt till ett tryggt hem, en meningsfull sysselsättning och att känna oss värdefulla. Med rätt förutsättningar kan vi växa, utvecklas och delta i samhället på våra egna villkor.
Inom förvaltningen för funktionsstöd ger vi stöd, service och omsorg till barn och vuxna med funktionsnedsättning och skapar möjlighet för dem att leva ett gott och självständigt liv, som alla andra.
Med 6 200 engagerade medarbetare är vi Sveriges största funktionsstödsförvaltning. Vi arbetar bland annat inom boenden med särskild service, daglig verksamhet, boendestöd, personligt stöd och barn- och korttidsboenden.
Vill du vara med och bidra till ett mer inkluderande samhälle? Välkommen till oss!
Du är Göteborg Ersättning
Månadsavlönad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1117". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Förvaltningen för funktionsstöd Kontakt
Helena Wikman Ericson, verksamhetschef centrum helena.wikman.ericson@funktionsstod.goteborg.se 031-3657008 Jobbnummer
9664300