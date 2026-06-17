Sushi kock Öhrmans Östermälarstrand
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2026-06-17
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Sushikock sökes till Öhrmans på Östermälarstrand – Västerås
Vill du arbeta på en av Västerås vackraste platser, med Mälarens glittrande vatten som närmaste granne? Nu söker vi en passionerad och driven sushikock som vill bli en del av vårt team på Öhrmans Östermälarstrand.
Hos oss är ingen dag den andra lik. Tempot är högt, energin smittande och restaurangen fylld av människor som kommer för att njuta av god mat, härlig atmosfär och den fantastiska miljön vid Mälaren. Här får du arbeta nära både gäster och kollegor, där service, kvalitet och gemenskap står i centrum.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet av att arbeta som sushikock
Trivs i ett högt tempo och gillar när det händer mycket
Är noggrann, kreativ och stolt över ditt hantverk
Tycker om att möta människor och bidra till en positiv upplevelse för våra gäster
Är en lagspelare som sprider god energi omkring sig
Tjänsten innebär arbete på kvällar och helger, då restaurangen är som mest levande och pulserande.
Hos Öhrmans får du chansen att vara med och skapa minnesvärda upplevelser i en unik miljö där stadspuls möter Mälarens lugn. Om du söker mer än bara ett jobb – om du vill vara en del av en arbetsplats med passion, gemenskap och utveckling – då vill vi gärna höra från dig.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
E-post: ohrmans@outlook.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Sushikock". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MJ Café AB
(org.nr 559136-3576)
Lasse Färnlöfs Plats 2 (visa karta
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723 56 VÄSTERÅS Jobbnummer
9969099