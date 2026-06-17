Sjukhuskemist/Civilingenjör, Klinisk kemi, Laboratoriemedicin, Umeå
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin / Kemistjobb / Umeå Visa alla kemistjobb i Umeå
2026-06-17
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Region Västerbotten drivs av att skapa en trygg och stark region som människor vill leva i, flytta till, verka i, besöka och samarbeta med. Vi visar hur god hälsa och hållbar utveckling hänger ihop och verkar för att de stärker varandra. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla hälsa, vård och regional utveckling tillsammans med människor, näringsliv och samhällsaktörer. Vi erbjuder också universitetssjukvård för norra Sverige med nationell och internationell spetsforskning samt utbildning av hälso- och sjukvårdens alla professioner.
Laboratoriemedicin Västerbotten har cirka 520 anställda inom laboratoriespecialiteterna klinisk patologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin, klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk genetik. Även biobank, vårdhygien och vävnadsinrättning ingår i verksamheten. Vi är en länsorganisation med verksamhet i Lycksele, Skellefteå och Umeå. Verksamheten är ackrediterat enligt ISO 15189.
Klinisk kemi finns på Norrlands universitetssjukhus i Umeå och på länsdelssjukhusen i Lycksele och Skellefteå. Klinisk kemi har ca 140 medarbetare varav ca 100 har sin placering i Umeå. Delar av verksamheten är öppen dygnet runt och klinisk kemi i länet lämnar ut ca 7 miljoner analysresultat per år. I huvudsak använder laboratoriet färdiga metodmenyer från instrumentleverantörer.
Laboratoriet är högteknologiskt och utvecklingsintensivt med många komplexa tekniska beroenden. Vi arbetar aktivt med att förvalta och förbättra vårt analysutbud för att ge bästa möjliga service till vården. Snabba svarstider är viktigt för att möta vårdens behov vid akut handläggning av patienter. Som sjukhuskemist ansvarar du för första linjens service av instrument och tillhörande IT-stöd för att upprätthålla den dagliga driften och bibehålla metodkvalitet. Verksamhetsutveckling och förvaltning av systemstöd för hantering av analysbeställningar och svar till vården ingår också i arbetet.
Du som sjukhuskemist ingår i en arbetsgrupp med många kollegor, bestående av flera olika yrkeskategorier, som värdesätter samarbete och ställer upp för varandra.
Vill du arbeta inom ett högteknologiskt laboratorium?
Nu har du chansen att jobba som sjukhuskemist hos oss och bidra till verksamhetens drift och utveckling. Som sjukhuskemist på klinisk kemi ger du viktig service och möjliggör insatser som påverkar många!
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-17Arbetsuppgifter
Som sjukhuskemist hos oss bidrar du med kunskap och engagemang som får människor att känna sig trygga i vården.
Vår automatiserade verksamhet inom klinisk kemi är i ständig utveckling och digitala verksamhetsstöd blir en allt större del av vår vardag. I detta arbete kommer du att ha en viktig roll och i arbetsuppgifterna ingår att verka för en fortsatt effektivisering och kvalitetsutveckling av den tekniska och digitala miljön.
Du arbetar i första linjens service av moderna och avancerade analysinstrument och automationslösningar. Detta innebär både förebyggande och felavhjälpande underhåll av metoder och instrument samt kontakt med externa servicetekniker. Problemlösning är en del av vardagen. Du ansvarar också för att tekniska rutiner finns och uppdateras och deltar aktivt i dokumentation för att följa kvalitetsledningssystem och ackrediteringens krav. Upphandling med kravställan och driftstart av nya metoder och instrument ingår i arbetet.
Arbetet sker i samråd med medicinskt ansvariga läkare, andra sjukhuskemister, ingenjörer, funktionsansvariga biomedicinska analytiker och medicinsk chef/avdelningschef. Det dagliga arbetet är mycket varierande med allt från praktiska uppgifter för att säkra daglig drift, kvalitetsdokumentation till deltagande i och/eller leda utvecklingsprojekt.
Du är stationerad i Umeå men har ett länsövergripande uppdrag.Kvalifikationer
Vi söker dig som är kemist, civilingenjör eller med motsvarande utbildning. Du har ett genuint intresse för teknik och digitalisering, samt en vilja att ständigt utvecklas.
Praktisk erfarenhet av felsökning och problemlösning gällande analysmetoder och analysinstrument är en meriterande men du kan också vara nyutexaminerad med en nyfikenhet och intresse för automatiserad laboratorieverksamhet.
Du har mycket goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift, och kan med lätthet kommunicera med olika yrkesgrupper.
Intresse och förmåga att självständigt inhämta och förmedla kunskaper runt nya metoder och systemstöd är en förutsättning för att fungera väl i den tekniskt avancerade miljön. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Internutbildning och inskolning av befintlig analysutrustning och teknisk miljö sker löpande under första åren.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema.
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C331786". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222)
901 85 UMEÅ Arbetsplats
Region Västerbotten, Laboratoriemedicin Kontakt
Sjukhuskemist Verksamhetsutvecklare
Emma Strandgren emma.strandgren@regionvasterbotten.se 070-381 67 56 Jobbnummer
9969102