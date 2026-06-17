Verksamhetsansvarig till AB Levando Care i Gävle
Ab Levando Care Hemtjänst / Sjukvårdschefsjobb / Gävle Visa alla sjukvårdschefsjobb i Gävle
2026-06-17
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Vill du leda en hemtjänst med stort hjärta och stark tillväxt? Brinner du för kvalitet, omtanke och att skapa en trygg vardag för våra kunder? Då är det dig vi söker!Publiceringsdatum2026-06-17Om företaget
Vårt motto är att erbjuda en hemtjänst med kvalitet och omtanke. Vi utgår från vårt kontor på Brynäsgatan 10 och har hand om kunder i hela Gävle.
Om rollen
Som verksamhetsansvarig hos oss får du en nyckelroll. Ditt mål blir att leda vårt team av undersköterskor och vårdbiträden när vi nu fortsätter att växa. Arbetsuppgifter
Leda och utveckla: Du coachar och stöttar våra engagerade medarbetare.
Säkra kvaliteten: Du ser till att vi följer lagar, regler och kundernas biståndsbeslut.
Möta kunden: Du gör hembesök hos nya kunder för att planera deras omsorg.
Samverka: Du har nära kontakt med anhöriga, kommunen & personal
Vi söker dig som har:
Relevant högskoleutbildning (till exempel socionom eller inom hälso- och sjukvård).
Erfarenhet av att leda personal inom vård och omsorg.
God kunskap om ekonomi, lagar och arbetsmiljö.
Som person är du:
Trygg i ditt ledarskap och duktig på att bygga goda relationer.
Strukturerad och ser till att rätt personal hamnar på rätt plats.
Hållbarhetstänkande och vill bidra till en meningsfull vardag för de äldre.
Vi erbjuder:
En trygg arbetsplats med kollektivavtal.
Möjligheten att vara med och forma ett företag som växer.
Korta beslutsvägar och ett nära samarbete med ledningen.
Låter detta som din nästa utmaning?
Skicka ditt CV och personliga brev till info@levandocare.se
.
Urval och intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-17
E-post: info@levandocare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ab Levando Care
(org.nr 559253-1601)
Brynäsgatan 10 (visa karta
)
802 80 GÄVLE Arbetsplats
Ab Levando Care Hemtjänst Kontakt
Berhane Yohannes info@levandocare.se 0791029988 Jobbnummer
9969096