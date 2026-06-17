Interimschef Arkitektur och Design
Selecta Recruitment AB / Datajobb / Stockholm Visa alla datajobb i Stockholm
2026-06-17
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Om uppdraget
Vi söker en erfaren och engagerad Interimschef till en samhällsviktig digital verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att leda och utveckla sektionen Arkitektur och Design, som spelar en central roll i verksamhetens digitala utveckling och leverans.
Som interimschef ansvarar du för verksamhet, leverans, prioritering, budget, personal och utveckling av arbetssätt. Du kommer att vara en viktig del av avdelningens ledningsgrupp och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och måluppfyllelse.
Omfattning
Heltid (100 %)
39,5 timmar per vecka
Uppdragsperiod: 2026-08-10 – 2026-12-31
Placeringsort: Stockholm
Arbetet följer verksamhetens ordinarie arbetstider och riktlinjer.Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna sektionen Arkitektur och Design
Ansvara för verksamhetens leverans, prioritering och utveckling
Ha budget- och personalansvar för sektionen
Delta aktivt i avdelningens ledningsgrupp
Driva förändrings- och utvecklingsarbete
Säkerställa effektiv samverkan mellan verksamhet, arkitektur och design
Stötta och utveckla sektionens medarbetare och arbetssätt
Sektionen består av cirka 25 medarbetare fördelade på två expertområden:
Arkitektur
UX-designKvalifikationerKvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av chefsroller med personal- och leveransansvar
Flerårig erfarenhet av att leda arbete inom arkitektur, design eller närliggande område i komplexa organisationer
God förmåga att driva styrning, prioritering, förändringsarbete och samverkan med olika intressenter
Minst 5 års erfarenhet av ledningsarbete inom offentlig verksamhet
Meriterande
Erfarenhet av interimsuppdrag
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom arkitektur och designDina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är en trygg och tydlig ledare
Har ett coachande och inkluderande ledarskap
Är kommunikativ och relationsskapande
Har god strategisk förmåga och helhetssyn
Är strukturerad, lösningsorienterad och resultatinriktad
Trivs med att leda förändrings- och utvecklingsarbeteSå ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och en kort beskrivning av relevanta uppdrag och erfarenheter.
Märk din ansökan med: "Interimschef – Arkitektur och Design, Stockholm".
Ansökningar behandlas löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Selecta Recruitment AB
(org.nr 559036-4039)
100 12 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms kommun Jobbnummer
9969097