Interimschef Arkitektur och Design

Selecta Recruitment AB / Datajobb / Stockholm
2026-06-17


Visa alla datajobb i Stockholm, Solna, Lidingö, Sundbyberg, Danderyd eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Selecta Recruitment AB i Stockholm, Solna, Sundbyberg, Sigtuna, Uppsala eller i hela Sverige

Om uppdraget
Vi söker en erfaren och engagerad Interimschef till en samhällsviktig digital verksamhet i Stockholm. Uppdraget innebär att leda och utveckla sektionen Arkitektur och Design, som spelar en central roll i verksamhetens digitala utveckling och leverans.
Som interimschef ansvarar du för verksamhet, leverans, prioritering, budget, personal och utveckling av arbetssätt. Du kommer att vara en viktig del av avdelningens ledningsgrupp och bidra till verksamhetens fortsatta utveckling och måluppfyllelse.
Omfattning
Heltid (100 %)
39,5 timmar per vecka
Uppdragsperiod: 2026-08-10 – 2026-12-31
Placeringsort: Stockholm

Arbetet följer verksamhetens ordinarie arbetstider och riktlinjer.

Publiceringsdatum
2026-06-17

Dina arbetsuppgifter
Leda och samordna sektionen Arkitektur och Design
Ansvara för verksamhetens leverans, prioritering och utveckling
Ha budget- och personalansvar för sektionen
Delta aktivt i avdelningens ledningsgrupp
Driva förändrings- och utvecklingsarbete
Säkerställa effektiv samverkan mellan verksamhet, arkitektur och design
Stötta och utveckla sektionens medarbetare och arbetssätt

Sektionen består av cirka 25 medarbetare fördelade på två expertområden:
Arkitektur
UX-design

Kvalifikationer
Kvalifikationer
Minst 5 års dokumenterad erfarenhet av chefsroller med personal- och leveransansvar
Flerårig erfarenhet av att leda arbete inom arkitektur, design eller närliggande område i komplexa organisationer
God förmåga att driva styrning, prioritering, förändringsarbete och samverkan med olika intressenter
Minst 5 års erfarenhet av ledningsarbete inom offentlig verksamhet

Meriterande
Erfarenhet av interimsuppdrag
Erfarenhet av strategiskt utvecklingsarbete inom arkitektur och design

Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som:
Är en trygg och tydlig ledare
Har ett coachande och inkluderande ledarskap
Är kommunikativ och relationsskapande
Har god strategisk förmåga och helhetssyn
Är strukturerad, lösningsorienterad och resultatinriktad
Trivs med att leda förändrings- och utvecklingsarbete

Så ansöker du
Välkommen med din ansökan innehållande CV och en kort beskrivning av relevanta uppdrag och erfarenheter.
Märk din ansökan med: "Interimschef – Arkitektur och Design, Stockholm".
Ansökningar behandlas löpande och uppdraget kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag.
Vi ser fram emot din ansökan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-22
Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: info@selectarecruitment.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Selecta Recruitment AB (org.nr 559036-4039)
100 12  STOCKHOLM

Arbetsplats
Stockholms kommun

Jobbnummer
9969097

Prenumerera på jobb från Selecta Recruitment AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Selecta Recruitment AB: