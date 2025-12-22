Verksamhetsområdeshandläggare Ringhals
Företagsbeskrivning
Ringhals AB ingår i Vattenfallkoncernen och är Nordens största kraftverk. Vi har över 40 års erfarenhet av elproduktion och står nu inför nya utmaningar av olika slag som kräver säkerhetsmedvetande och nytänkande. Ringhals ligger på västkusten i Varbergs kommun, sex mil söder om Göteborg.
Vår medarbetarkultur präglas av kompetens, kunnande och positiva människor som vill dela med sig av sina kunskaper. På Ringhals arbetar vi ständigt med att utveckla vår verksamhet och vårt arbetssätt för att kunna nå de krav som kunder och omvärld ställer på oss, varför vi ser individens utveckling som en stor del av företagets framtid. Hos oss erbjuds du personlig utveckling på en arbetsplats med många möjligheter.
Läs gärna mer om vår verksamhet https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/ringhals
Om rollen
Är du intresserad av avfallsfrågor och vill skapa industrihistoria? Vill du vara med och bidra till Sveriges fossilfria elförsörjning?
Nu har du möjlighet att göra det hos oss på Ringhals. Vi arbetar tillsammans för en fossilfri framtid. För att nå vårt mål behöver vi engagerade medarbetare som vill arbeta hos en av Sveriges största elproducenter och samtidigt bidra till ett bättre klimat på vår planet.
Till avfallsenheten på Ringhals söker vi en nu en Verksamhetsområdeshandläggare inom Avveckling och Avfallshantering som ska ha ansvar för Program Fenix programhandbok och verksamhetshandbok Hantera Avfall.Publiceringsdatum2025-12-22Om företaget
Ringhals avdelning för avveckling och avfallshantering ansvarar för en säker och kostnadseffektiv nedmontering, rivning och omhändertagande av avfall för Ringhals 1 och 2. Enheten för aktivt avfall hanterar hela Ringhals låg- och medelaktiva kärnavfall vilket innefattar hela det fysiska avfallsflödet och tillhörande administration. Enheten ansvarar även för radiologisk dekontaminering av avfall, komponenter och verktyg.
Om jobbet
Som ansvarig för Program Fenix programhandbok och verksamhetshandbok Hantera Avfall kommer du att tillse att våra processer och styrande dokumentation är aktuell, sammanhängande och kommunicerad till våra användare. Du kommer stötta verksamheten på hela Ringhals i frågor som rör vårt ansvarsområde. Hantering av avfall från den kärntekniska verksamheten utvecklas löpande, både för att kunna möta behovet som uppstår i samband med nedmontering och rivning av Ringhals 1 och Ringhals 2, samt för att säkerställa en säker och stabil drift av Ringhals 3 och Ringhals 4.
Vi arbetar för en trygg vardag där ledarskap, kultur, flexibilitet och kompetens står i fokus. Att arbeta med radioaktivt avfall är ett av tidernas mest spännande miljöarbete. Det är en stor utmaning som kräver engagemang och uthållighet samt en vilja att förändra och förbättra!
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Utveckla, granska och förvalta rutiner och processer för verksamheten - vara ansvarig för verksamhetshandbok Hantera Avfall och Program Fenix programhandbok
Följa upp och koordinera kapitelansvariga/delområdesansvarig och säkerställa att vi håller en hög kvalitet
Säkerställa att våra rutiner är ändamålsenliga, följer myndighetskrav och interna riktlinjer genom löpande uppföljning
Stötta i effektivisering av processer
Delta i löpande avfallsplanering för drift och avveckling
Kravspecifikation
Vi ser gärna att du har:
Högskole- eller civilingenjörsexamen eller motsvarande relevant arbetslivserfarenhet
Erfarenhet av att arbeta med myndighetskrav, gärna från industri
Erfarenhet av att arbeta med ledningssystem, verksamhets- och processutveckling
Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift
Erfarenhet av arbete i kärnteknisk verksamhet är meriterande
För att lyckas i rollen sätter du upp egna mål och driver ditt egna arbete framåt med entusiasm och nyfikenhet. Även om vägen framåt inte är uppenbar fortsätter du att arbeta effektivt. Du är strukturerad och ansvarstagande och trivs med att arbeta i tvärfunktionella team. När du ser att alla trådar flätas samman till en helhet med sammanhang så känner du att du har lyckats med ditt arbete.
Ytterligare information
Vi erbjuder
För att nå våra strategiska mål utvecklar vi ständigt våra medarbetare för att se till att alla anställda är rustade på bästa sätt för sina uppgifter och ansvarsområden, både nu och i framtiden. Vattenfall och Ringhals är en arbetsgivare som tar ansvar och lyssnar på sina medarbetares behov. Det är enbart du själv som sätter gränsen för dina möjligheter att utvecklas inom organisationen. Ringhals erbjuder flertalet internutbildningar där du kommer kunna vidareutveckla dig och skapa den spetskompetens som krävs inom just ditt område.
Vi har även en hel del personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra fina förmåner här.
Placeringsort: Ringhals
Vid frågor om tjänsten hör av dig till rekryterande chef Linda Andersson tel: 076-788 06 12, mejl: linda.andersson2@vattenfall.com
Vid frågor om rekryteringsprocessen hör av dig till ansvarig rekryterare Amanda Pehrson tel: 070-213 87 72, mejl: amanda.pehrson@vattenfall.com
Fackliga representanter: Patrik Andersson - Akademikerna, Jonas Ericsson - Unionen, Anders Karlsson - Ledarna, Alexander Johnsson - SEKO. Samtliga nås på 0340-66 70 00.
Välkommen med din ansökan senast den 18 januari 2026 - Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Vi ser fram emot din ansökan!
På Vattenfall värdesätter vi att vara aktiva, positiva, öppna och säkerhetsmedvetna. Vi söker medarbetare som delar vår vision och kan bidra till att stärka vår företagskultur. Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla medarbetare ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsvariation. Läs mer om hur vi arbetar med mångfald och inkludering här.
