Verksamhetscontroller
Arbetsgivarverket / Controllerjobb / Stockholm Visa alla controllerjobb i Stockholm
2025-08-19
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Arbetsgivarverket i Stockholm
, Jönköping
eller i hela Sverige
Är du intresserad av att arbeta brett med styrning och uppföljning samt hålla samman större myndighetsövergripande uppdrag och processer? Arbetsgivarverket söker dig som är analytisk och har god samarbetsförmåga.
Arbetsgivarverket är en arbetsgivarorganisation för statliga arbetsgivare och en förvaltningsmyndighet. Medlemmar är cirka 250 myndigheter, affärsverk och andra arbetsgivare med anknytning till det statliga området. Tillsammans med medlemmarna utvecklar och samordnar Arbetsgivarverket den statliga arbetsgivarpolitiken och tecknar kollektivavtal för cirka 298 000 anställda.
Om staben
Som verksamhetscontroller är du placerad i staben och rapporterar till stabschefen. Enheten ansvarar för den övergripande samordningen av myndighetens administrativa verksamhet, som omfattar verksjuridik, intern verksamhetsutveckling, ekonomi, IT, HR, arkiv och registratur, reception samt intern service.Publiceringsdatum2025-08-19Arbetsuppgifter
Som verksamhetscontroller säkerställer du att Arbetsgivarverket planerar och genomför sina uppdrag i linje med övergripande mål och strategier. Med fokus på innehåll, riktning och prioriteringar bidrar du till välgrundade beslut och effektiv målstyrning.
Dina arbetsuppgifter omfattar verksamhetsplanering samt uppföljning och analys av verksamhetens mål och resultat - löpande, tertialt och på helårsbasis. Du driver kvalitetsuppföljning och effektiviseringsarbete inom organisationens olika delar, tar fram relevanta data och analyser som stöd för stabschefen och generaldirektören, samt förbereder underlag och föredragningar för ledningsgrupp och styrelse. Utöver detta ansvarar du för Arbetsgivarverkets miljöledningsarbete.
Jobbet som verksamhetscontroller innebär ett nära samarbete med både ekonomicontroller och HR, för att säkerställa att budgetprocess, verksamhets- och kompetensförsörjningsplanering samverkar. I rollen arbetar du i hög grad i våra digitala stödsystem, bland annat SharePoint, som är vår gemensamma plattform för dokument- och informationshantering.
Dina kvalifikationer och personliga egenskaper
Vi vill att du ska ha:
• högskoleexamen inom ekonomi, statsvetenskap, juridik eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten.
• erfarenhet av verksamhetsstyrning och uppföljning
• god vana att presentera resultat och analyser för ledning och andra intressenter
• god analytisk förmåga och erfarenhet av att arbeta med data, analyser och indikatorer
• god systemvana och erfarenhet av relevanta digitala verktyg för analys och rapportering
• goda kunskaper i Microsoft Office (Word, PowerPoint och Excel)
• mycket goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av att utveckla processer och arbetssätt inom verksamhetsstyrning
• erfarenhet av miljöledningsarbete
• erfarenhet av olika typer av AI-verktyg.
Som person är du analytisk, kreativ och utvecklingsinriktad. Med ett mål- och resultatorienterat arbetssätt hittar du vägar framåt även när utmaningar uppstår. Du samarbetar väl med andra och har en god förmåga att presentera och kommunicera information på ett tydligt sätt, både muntligt och skriftligt.
Personlig lämplighet kommer att väga tungt vid beslut om anställning.
Om anställningen
Anställningen är ett vikariat till och med den 30 september 2026 med eventuell möjlighet till förlängning. Vi har förtroendearbetstid och möjlighet att arbeta på distans ett par dagar per vecka.
Arbetsgivarverkets värdegrund utgår från att medarbetarna är professionella och engagerade. Vi har ett inkluderande synsätt och eftersträvar mångfald ur alla aspekter. Arbetsgivarverket finns på Mäster Samuelsgatan 60 i Stockholm, nära T-centralen.
Läs gärna mer om Arbetsgivarverket och vårt uppdrag på vår webbplats www.arbetsgivarverket.se
och vår plattform Jobba statligt på www.jobbastatligt.se
Är du intresserad?
Om du har frågor och vill veta mer om jobbet kan du kontakta stabschefen Anna-Karin Jansson på e-post Anna-karin.jansson@arbetsgivarverket.se
eller via växeln 08-700 13 00.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 9 september 2025.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av uppdraget men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Arbetsgivarverket
(org.nr 202100-3476), https://www.arbetsgivarverket.se/ Jobbnummer
9465333