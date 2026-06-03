Utvecklingschef till socialförvaltningen i Järfälla kommun
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2026-06-03
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Vill du leda och genomföra omställningen till framtidens socialtjänst?
Socialförvaltningen i Järfälla kommun står inför en omfattande och spännande omställning – mot en mer förebyggande, kunskapsbaserad och nära socialtjänst som också är i linje med kommunens vision, Järfälla - en plats för alla. Nu söker vi en utvecklingschef som vill ta ett helhetsansvar för att leda och driva denna förändring tillsammans med oss.
Som utvecklingschef får du en nyckelroll i förvaltningens strategiska ledning, där du tillsammans med kollegor i förvaltningsledningen sätter riktning och säkerställer genomförandet av vår omställning i praktiken.
Socialförvaltningen i Järfälla ansvarar för äldreomsorg, funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg (IFO) och arbetsmarknadsfrågor. Vi arbetar med mod, tillit, delaktighet – och vi gör det tillsammans.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-06-03Arbetsuppgifter
Ditt uppdrag
Som utvecklingschef har du ett dubbelt uppdrag strategiskt och operativt.
Du:
• ingår i förvaltningsledningens ledningsgrupp och rapporterar direkt till socialdirektören
• leder och utvecklar förvaltningens samlade arbete inom kvalitet, utveckling och digitalisering
• har chefsansvar för:
Har chefsansvar för:
• chef för kvalitets- och utvecklingsenheten
• chef för digitaliseringsenheten
• MAS och MAR
• Verksamhetscontroller
• IFO-strateg
Samtidigt har du en central roll som processledare för hela förvaltningens omställning kopplat till ny socialtjänstlag och god och nära vård.
Du ansvarar för att:
• driva och samordna förvaltningens övergripande utvecklings- och förändringsarbete
• leda omställningen mot en mer förebyggande, sammanhållen och kunskapsbaserad socialtjänst
• säkerställa att utvecklingsinsatser omsätts i verksamhet och ger faktisk nytta för invånare och medarbetare
• skapa struktur för analys, uppföljning och lärande på förvaltningsnivå
• leda strategiska utvecklingsinitiativ och större förändringsprocesser
• säkerställa effektiva och kvalitativa processer inom utvecklingsområdet
• övergripande ansvar för att ärenden till nämnden håller hög kvalitet, är väl underbyggda och stödjer politiska beslut
stärka samverkan internt samt externt
Uppdraget kräver att du kan växla mellan att sätta riktning på övergripande nivå och att själv kliva in operativt och processleda framåt.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• har relevant högskoleutbildning, exempelvis inom socialt arbete eller annan utbildning som bedöms likvärdig
• har bred och gedigen erfarenhet från socialtjänstens olika verksamhetsområden
• har flerårig erfarenhet av att leda chefer eller kvalificerade medarbetare
• har dokumenterad erfarenhet av att driva större utvecklings- eller förändringsarbeten i komplex organisation
• har god kunskap om lagstiftning, styrning och uppföljning inom offentlig sektor
är väl insatt i socialtjänstens utveckling, inklusive kommande lagstiftning och omställningen till god och nära vård
Det är meriterande om du:
• har erfarenhet av att arbeta med förebyggande insatser och kunskapsbaserad praktik
• har arbetat i nära samverkan med region eller civilsamhälle
• har erfarenhet av att integrera digitalisering i verksamhetsutveckling
Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen behöver du vara en tydlig och trygg ledare som kombinerar strategisk höjd med genomförandekraft.
Du:
• har förmåga att leda i förändring och skapa engagemang i organisationen
• är analytisk och ser samband mellan olika verksamhetsområden
• har en stark helhetssyn och fattar beslut som gynnar hela organisationen
• kan växla mellan strategiskt arbete och operativt processledarskap
• är prestigelös och samarbetar effektivt över organisatoriska gränser
• leder genom ett tillitsbaserat förhållningsätt
Du är en ledare som både kan peka ut riktningen och gå bredvid i genomförandet.
Vi erbjuder dig ett meningsfullt och utvecklande uppdrag där du får möjlighet att:
• vara med och forma framtidens socialtjänst
• arbeta tillsammans med förvaltningsledning och politisk nivå
• leda en organisation med hög kompetens och stark vilja att utvecklas
• göra verklig skillnad för invånare och medarbetare
Vill du ta en nyckelroll i en av välfärdens viktigaste omställningar?
Välkommen med din ansökan!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare.
Järfälla har norra Stockholms mest spännande geografiska läge och växer snabbt. Vi erbjuder en arbetsplats med stor variation, goda utvecklingsmöjligheter och arbetar efter visionen Järfälla för alla framåt. Läs mer om hur det är att jobba hos oss på länken nedan!
Järfälla kommun arbetar med en kompetensbaserad rekryteringsprocess för en fördomsfri rekrytering. Vi på Socialförvaltningen arbetar tillsammans oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning och ålder. Olikheter berikar och möjliggör utveckling för alla framåt!
Vi genomför bakgrundskontroller för slutkandidaterna vid detta anställningsförfarande. Bakgrundskontroller genomförs endast i den utsträckning det är relevant för den aktuella tjänsten. I de fall utdrag ur belastningsregistret är lagstadgat kommer du även behöva uppvisa ett sådant utdrag. Vi insamlar muntligt och skriftligt samtycke. För mer information om hur vi arbetar med bakgrundskontroller, se www.jarfalla.se/bakgrundskontroller
Löpande intervjuer och tillsättning av tjänst innan ansökningstiden gått ut kan komma att ske. Vi jobbar utifrån verksamheternas behov och tillsätter därefter. Vi har både digitala och fysiska intervjuer och kontaktar kandidater via angiven mail /mobil.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C329892". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järfälla Kommun
(org.nr 212000-0043), http://www.jarfalla.se/jobbaijarfalla
177 80 JÄRFÄLLA Arbetsplats
Järfälla kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Ordförande Vision
Grace Larson grace.larson@jarfalla.se 08-580 226 90 Jobbnummer
9946594