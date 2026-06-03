CE chaufför till Borgafjällmaskin AB
Adecco Sweden Aktiebolag / Fordonsförarjobb / Dorotea Visa alla fordonsförarjobb i Dorotea
2026-06-03
, Vilhelmina
, Åsele
, Strömsund
, Storuman
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Adecco Sweden Aktiebolag i Dorotea
, Sollefteå
, Skellefteå
, Luleå
, Gällivare
eller i hela Sverige
Vi söker lastbilschaufför till Borgafjäll Maskin!
Vill du arbeta i ett företag där laganda, ansvar och service står i fokus?
Borgafjäll Maskin söker nu en lastbilschaufför för körningar i Norrlands inland.
ArbetsbeskrivningSom chaufför hos oss arbetar du med grusbil och kör främst i Norrlands inland, bland annat i Dorotea. Arbetet är varierat och innebär transport, lastning och hantering av gods.
Du jobbar måndag-torsdag, dagtid.
Du får en roll där du behöver kunna arbeta självständigt men även samarbeta med kollegor och kunder. Hos oss uppskattar vi dig som:
Har en positiv inställning och gillar utmaningar
Tar ansvar och kan fatta egna beslut
Är en lagspelare som bidrar till god stämning
Har ett starkt servicefokus
Arbetet kan periodvis vara intensivt.
Din profilFör att trivas hos oss tror vi att du:
Har god samarbetsförmåga och trivs med att arbeta i team
Har erfarenhet av liknande arbete (meriterande)
Krav för tjänstenCE-körkort
YKB
AnställningStart: snarast
Period: cirka fram till september, med möjlighet till förlängning
Tjänsten är ett konsultuppdrag som anställd hos Adecco Sweden AB på heltid under inledningsvis 3 månader med start enligt överenskommelse och möjlighet till förlängning.
Om rekryteringsprocessen:
I denna rekryteringsprocess samarbetar Borgafjällmaskin med Adecco. Sista ansökningsdag är den 25 juni , men ansök gärna så snart som möjligt, då vi kan komma att avsluta processen tidigare.
Har du några frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att höra av dig till kontaktperson Karin Rundgren på Adecco, e-post karin.rundgren@adecco.se
.
För frågor om ansökningsregistrering, kontakta Adeccos support på info@adecco.se
.
Adecco använder tester som en del av rekryteringsprocessen för att säkerställa en rättvis och kvalitetssäkrad bedömning.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Adecco Sweden Aktiebolag
(org.nr 556447-2677), https://www.adecco.com/sv-se
Kungsgatan 56 (visa karta
)
903 26 UMEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Adecco Kontakt
Kontorschef
Karin Rundgren karin.rundgren@adecco.se Jobbnummer
9946593