Verksamhetscontroller - brottsförebyggande
Vill du bidra till ett mer effektivt och samordnat brottsförebyggande arbete på nationell nivå? Som verksamhetscontroller hos oss har du en central roll i att utveckla hur Energimyndigheten planerar, styr och följer upp sin verksamhet. Du blir en viktig länk mellan strategi och genomförande och arbetar nära chefer och verksamheter. Sök tjänsten idag!
Energimyndigheten arbetar för en fossilfri och robust energiförsörjning. Försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet är perspektiv som ska förenas för att säkra framtidens energisystem.
Dina arbetsuppgifter - bidra till en effektiv verksamhetsstyrning inom brottsförebyggande arbete
Som verksamhetscontroller är du en del av myndighetens sektion för verksamhetsstyrning, som är placerad inom Planerings- och budgetsekretariatet på Stabsavdelningen. Sektionen ansvarar för myndighetens verksamhetsstyrning så som verksamhetsplanering, intern styrning och kontroll, budget och ekonomiska prognoser, uppföljning, årsredovisning, budgetunderlag, miljö-och energiledningsarbete, samt samordning av kontakter med Regeringskansliet.
Centralt för rollen är att samordna myndighetens brottsförebyggande arbete på en övergripande nivå. Du håller ihop arbetet, skapar struktur och ser till att det finns en enhetlig riktning i hela organisationen. När myndigheten får nya, större eller komplexa uppdrag bidrar du med att tidigt stötta verksamheten. Du hjälper till att klargöra förutsättningar, behov och risker - ett arbete som hos oss kallas instyrning. På så sätt bidrar du till ett genomtänkt och effektivt genomförande från start.
Tjänsten innebär nära samverkan med många delar av organisationen. Du har löpande kontakt med chefer och medarbetare och bygger relationer som driver arbetet framåt.
• akademisk utbildning som vi bedömer relevant för rollen, exempelvis inom ekonomi eller statsvetenskap
• flerårig erfarenhet av att arbeta med brottsförebyggande arbete inom offentlig sektor och är väl insatt i de strukturer, processer och samverkansformer som området kräver
• goda ledaregenskaper och du kan leda utvecklingsarbete, skapa engagemang och få andra att röra sig mot gemensamma mål
• gedigen erfarenhet av verksamhetsutveckling. Det innebär att du har drivit eller bidragit till utvecklingsinsatser som lett till tydliga förbättringar i arbetssätt, processer eller resultat. Det har du gjort genom att exempelvis införa nya rutiner, etablera uppföljningsmodeller, utveckla samverkan eller stärka det systematiska arbetet i en organisation
• goda kunskaper i tal och skrift i både svenska och engelska samt goda kunskaper inom IT- system och program
Det är meriterande om du har:
• erfarenhet av kvalificerat arbete i statlig myndighet
• erfarenhet av arbete i beredskapsmyndighet
• erfarenhet av att arbeta som ledare
• kunskap om energiområdet
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar. Du har god samarbetsförmåga och bygger förtroendefulla relationer. Din kommunikativa förmåga är god - du uttrycker dig tydligt och ser till att ditt budskap är begripligt och når fram. För den här rollen behöver du ha god förståelse för din roll och samtidigt kunna se till hela verksamhetens bästa. Du har förmåga att arbeta med helhetsperspektiv, analys och kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Om oss
Planerings- och budgetsekretariatet är en del av Energimyndighetens stab och leds av ekonomichefen. Här arbetar 14 drivna och engagerade verksamhets- och ekonomicontrollers som ser fram emot att välkomna dig till sekretariatet. Vi fokuserar på styrningsfrågor och samordnar kontakter med Regeringskansliet och skriftlig styrning från regeringen såsom regleringsbrev, uppdrag och instruktioner. Vi verkar för att myndigheten har ett effektivt miljö- och energiledningsarbete och samordnar myndighetens uppföljning och redovisning genom tertialredovisning, årsredovisning, jämställdhetsintegrering och hållbarhetsarbete. Därutöver förvaltar och utvecklar vi som sektion myndighetens leda- och styra processer.
Vårt erbjudande
Hos oss får du arbeta i ett öppet och kreativt klimat där du kan utveckla din kompetens och bidra till samhällsnytta. Här finns goda möjligheter till lärande, variation och utveckling - samtidigt som du får förutsättningar att skapa en hållbar balans mellan arbete och privatliv.
Tjänsten är placerad i våra moderna lokaler i centrala Eskilstuna, nära reseförbindelser till Stockholm, Västerås och andra närliggande städer. Vi arbetar aktivitetsbaserat och erbjuder flexibla arbetstider samt möjlighet till distansarbete.
Vi har ett friskvårdsbidrag, två friskvårdstimmar varje vecka och ett gym på arbetsplatsen. Dessutom får du förmånliga villkor för semester, ledighet på klämdagar, förmånscykel, föräldraledighet och tjänstepension. Vill du veta mer om hur det är att arbeta hos oss? Besök gärna Jobba på Energimyndigheten
Bra att veta
Tjänsten är en tillsvidareanställning med inledande sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. Tjänster inom Energimyndigheten kan komma att placeras i säkerhetsklass, vilket innebär säkerhetsprövning och registerkontroll enligt bestämmelser i säkerhetsskyddslagen. Vid tillsvidareanställning kan det bli aktuellt med krigsplacering i myndigheten.
Skicka in din ansökan med CV på svenska senast den 13 april 2026. Vi har valt att inte efterfråga personligt brev då vi istället använder urvalsfrågor som ligger till grund för det första urvalet vi gör. Tester och arbetsprov kan komma att användas under rekryteringsprocessen.
Om du av någon anledning skickar in din ansökan på annat sätt än via vår hemsida, vänligen märk den med diarienummer 2026-004281. Vi arbetar aktivt för att främja mångfald och motverka diskriminering, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Har du skyddade personuppgifter? Kontakta oss på HR så hjälper vi dig att skicka in din ansökan på ett säkert sätt. Observera att din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Jessica Karlberg på 016-542 84 30 eller rekryteringskonsult från Poolia, Maria Widell-Vuopio 070 202 27 05.
Det går även bra att kontakta våra fackliga representanter: Martin Larsson, SACO-S telefon 016-544 24 64 och Petra Lindblom Haddad ST telefon 016-5420656.
