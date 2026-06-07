Säljare sökes till Exaltera Marketing - Motala
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2026-06-07
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Är du en person som gillar att träffa nya människor, arbeta mot tydliga mål och vill ha möjligheten att påverka din egen lön? Då kan detta vara jobbet för dig.
Exaltera Marketing söker nu fler säljare till vårt växande team. Vi arbetar på uppdrag av välkända och etablerade företag inom energi- och teknikbranschen och hjälper kunder att hitta smarta och förmånliga lösningar.
Din arbetsdag
Som säljare hos oss arbetar du ute på plats där människor rör sig. Våra säljaktiviteter genomförs bland annat på festivaler, marknader, köpcentrum och i stadskärnor. Du utgår från Motala och arbetar tillsammans med ett engagerat team som stöttar och motiverar varandra varje dag.
Arbetet passar dig som trivs i ett socialt sammanhang och gillar att skapa kontakt med nya människor.
Det här erbjuder vi
Garantilön på 20 000 kronor per månad
300 kronor i provision för varje genomfört sälj
En genomsnittlig månadslön på cirka 35 000 kronor
Heltidstjänst
Arbetstider 09.00–18.00, måndag till fredag
Utbildning och kontinuerlig coachning
Möjligheter att utvecklas inom försäljning och ledarskap
Mer än bara ett jobb
På Exaltera Marketing arbetar vi hårt, men vi ser också till att ha roligt på vägen. Genom regelbundna säljtävlingar får du chansen att vinna priser som iPhones, AirPods, elsparkcyklar och andra attraktiva belöningar.
Vi tror på en arbetsplats där prestation, utveckling och gemenskap går hand i hand.
Vi söker dig som
Är positiv och utåtriktad
Har en stark vilja att utvecklas
Trivs med att arbeta mot mål
Är ansvarstagande och driven
Tidigare erfarenhet av försäljning är meriterande, men inget krav. Vi lägger störst vikt vid personlighet, inställning och vilja att lyckas.
Välkommen med din ansökan till Exaltera Marketing. Kanske är du vår nästa toppsäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07
E-post: motala@exaltera.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Exaltera Marketing AB
(org.nr 559423-5086)
591 35 MOTALA Jobbnummer
9951204