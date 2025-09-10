Verksamhetschef till Öppen ungdomsverksamhet
2025-09-10
Hos oss får du ett jobb på en förvaltning som vågar satsa och tänka nytt genom tillit och gemenskap. Vår inställning är att alla stadens invånare har rätt till en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Följande verksamheter ingår i Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Öppen ungdomsverksamhet, Bad, Idrott och Civilsamhälle, Stab samt Kvalitet, utveckling och Folkhälsa.
Borås satsar på den Öppna ungdomsverksamheten både ekonomiskt och resursmässigt och söker en verksamhetschef som vill leda i utslagen riktning tillsammans med chefer och medarbetare.
Den Öppna ungdomsverksamheten består av nio öppna verksamheter geografiskt utspridda över staden därutöver ingår även Fritidsbanken och Fuzed. Inom verksamheten finns också medarbetare med ansvarar för det våldspreventiva arbetet, Unga Ledare, samordning av internationell verksamhet och ungas delaktighet samt samverkan med civilsamhället.
Verksamhetschef till Öppen ungdomsverksamhet
Som verksamhetschef inom den Öppna ungdomsverksamheten är du den som ansvarar för att driva den strategiska utvecklingen av verksamheten framåt. Med ett starkt folkhälsoperspektiv och främjande fokus är syftet att stärka ungas makt samtidigt som vi får dem att växa. Att belysa jämställdhet, icke-diskriminering och inkludering för alla ungdomar oavsett bakgrund är en viktig del i uppdraget.
Verksamheten lutar mot ett lärande i vardagen och ska erbjuda en trygg social tillvaro för barn och unga genom att främja delaktighet, uppnå policy- och måldokument samt säkerställa god kvalitet, effektiv resursanvändning och jämställdhet i alla delar.
I uppdraget samordnar, leder och stödjer du den Öppna ungdomsverksamhetens chefer och medarbetare i framtagandet och skapandet av processer och nya arbetssätt. Genom organisering och delegering förser du andra med de befogenheter som krävs och motiverar arbete tillsammans eller genom andra för att uppnå uppsatta mål.
Du kommer att ingå i förvaltningsledningen där du har ett nära samarbete med övriga verksamhetschefer inom förvaltningen. Uppdraget som verksamhetschef ställer krav på en nära och god dialog med politikerna i nämnden så väl som med andra förvaltningar och externa aktörer.
Verksamheten arbetar också för att stärka samarbetet med skolor, fritidshem, civilsamhälle, polismyndighet och socialtjänst mfl.
Den Öppna ungdomsverksamheten arbetar med och i KEKS och den Europeiska chartern för ungdomsarbete, där man tillsammans med verksamhetsledningen och medarbetare utvecklar verksamheten inom alla definierade områden.
Omvärldsbevakning och förändringsarbete utifrån uppkomna behov är en viktig del i uppdraget. Genom att ställa om och utvecklas i takt med behov som uppstår och de uppdrag som tilldelas förvaltningen är du med och skapar ytor för att lyckas med uppdragen på helheten.
Du kommer också ha en viktig roll när det gäller att skapa delaktighet, engagemang och ansvar i förvaltningsövergripande processer, där du genom din roll i förvaltningsledningen bidrar till att driva arbetet och förvaltningen mot uppställda mål och visioner ur ett helhetsperspektiv.
Ur ett ekonomiskt perspektiv ansvar du för att tillgängliga resurser följs upp regelbundet och används effektivt genom att du föreslår förändringar och anpassningar för att bedöma resursbehov utifrån ett hållbart och långsiktigt perspektiv.
Vi söker dig som har relevant högskole-/universitetsutbildning eller yrkesexamen inom socialt arbete, pedagogik, ungdoms- och fritidsfrågor, offentlig förvaltning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för uppdraget. I de fall du har lång och dokumenterad erfarenhet av likartade arbetsuppgifter så kan dessa bedömas lika meriterande som en avslutad högskoleexamen.
Du har en gedigen erfarenhet av att leda både chefer och medarbetare inom främst ungdomsarbete företrädesvis Öppen ungdomsverksamhet och gärna från kommunal eller offentlig sektor.
Du är trygg i din chefsroll och trivs med att kombinera ett närvarande ledarskap med ett strategiskt ansvar. Genom ett utvecklingsorienterat synsätt drivs du av att se både medarbetarna och verksamheten växa, med hjälp av tydlig struktur och riktning får du alla att trivas och nå de gemensamma målen, inom ett ibland komplext verksamhetsområde.
Du har goda kunskaper inom budget-, personal- och verksamhetsstyrning och är van vid att arbeta med systematisk uppföljning för att säkerställa effektivitet och kvalitet. Du har även arbetat med förändringsledning och är van vid att driva utvecklings- och förbättringsprocesser.
Du har god kommunikativ förmåga på svenska, både muntligt och skriftligt. Engelska är meriterande. Du har ett starkt integritetstänk, är noggrann med sekretess och agerar alltid i enlighet med lagar och riktlinjer.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om förvaltningsövergripande system så som Stratsys, Ciceron eller Power-BI, mfl.
