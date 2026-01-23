Verksamhetschef till Läkarhuset Väster
Prima Vård Sverige AB / Sjukvårdschefsjobb / Jönköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Jönköping
2026-01-23
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Vård Sverige AB i Jönköping
, Aneby
, Nässjö
, Eksjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Läkarhuset Väster - den lilla vårdcentralen med det stora hjärtat!
En väletablerad verksamhet inom Prima Vård som bedriver primärvård enligt vårdavtal med Region Jönköpings län.
Vårdcentralen är belägen i trevliga lokaler centralt i Jönköping och har ca 3500 listade patienter.
På Läkarhuset Väster arbetar en sammansvetsad och engagerad personalgrupp med hög kompetens och god tillgänglighet för patienter. Det är en trivsam och familjär arbetsplats med högt i tak och mycket glädje!
Vad erbjuds du?
I uppdraget som verksamhetschef ansvarar du för att leda och säkerställa det dagliga arbetet på vårdcentralen. Du kommer att ha personalansvar för en grupp om ca 14 medarbetare bestående av olika professioner. Vidare arbetar du löpande med planering, verksamhetsutveckling, budgetering och uppföljning av kvalitet, ekonomiskt utfall m.m. Du ansvarar för att verksamheten bedrivs i enighet med rådande avtal för Region Jönköpings län. Du kommer utöver din roll som ledare men även arbeta kliniskt i viss omfattning.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är sjuksköterska eller distriktssköterska. Du är trygg i din profession och har stort intresse för arbetsledning och utveckling av verksamheten. Ditt ledarskap grundar sig i att skapa engagemang och arbetsglädje och det är meriterande om du har tidigare ledarerfarenhet. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av budgetarbete och ekonomiska uppföljningar.
Som person är du empatisk, engagerad och kompetent. Du är flexibel, positiv och van vid att ta egna initiativ och eget ansvar. Uppdraget kräver hög social kompetens med en mycket god samarbetsförmåga samt god struktur och förmåga att prioritera. För att vara framgångsrik i rollen söker vi dig som är lösningsfokuserad och intresserad av att se möjligheter i olika situationer.
Anställning och ansökan:
Tillsvidareanställning, 100% tjänstgöring. Intervjuer sker fortlöpande under rekryteringstiden, så ansök gärna redan idag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Om du har frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Regionchef Caroline Jakobsson, caroline.jakobsson@primavard.se
Läs mer om oss: https://primavard.se/lakarhuset-vasterPubliceringsdatum2026-01-23Om företaget
Prima Vårds filosofi bygger på det lokala engagemanget och att den bästa kvalitetsutvecklingen sker genom lokalt engagemang. Prima Vård är ett familjegrundat vårdbolag med verksamhet inom primärvård, barn-och kvinnosjukvård, psykiatri samt företagshälsovård. I bolaget ingår omkring 100 lokala vårdenheter med stor bredd.
Intresserad om att läsa mer om Prima Vård? Slå oss gärna en signal eller besök gärna vår hemsida:https://primavard.se/om-prima-vard Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/13". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Vård Sverige AB
(org.nr 559037-4699) Arbetsplats
Läkarhuset Väster Jobbnummer
9700821