Verksamhetschef till Kanalgården i Linköping
Vardaga AB / Sjukvårdschefsjobb / Linköping Visa alla sjukvårdschefsjobb i Linköping
2026-03-16
, Mjölby
, Åtvidaberg
, Finspång
, Motala
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Linköping
, Mjölby
, Motala
, Norrköping
, Söderköping
eller i hela Sverige
Nu söker vi en engagerad verksamhetschef på 50 % som vill leda och utveckla arbetet på äldreboendet Kanalgården.
Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss får du möjlighet att växa som ledare samtidigt som du gör verklig skillnad för andra människor. Vår kultur genomsyras av våra värderingar: respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.
Vad vi kan erbjuda dig.
Hos oss får du ett meningsfullt ledarskap i en organisation där kvalitet, utveckling och omtanke står i fokus.
Några av höjdpunkterna i vårt erbjudande:
Ledarprogram via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och erbjudanden
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt som hjälper oss att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter inom Vardaga
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal
Om rollen
I rollen som verksamhetschef så leder och utvecklar du verksamhetens kvalitet på ett pedagogiskt och affärsmässigt sätt. För oss är det viktigt att du vill vara aktiv och närvarande i verksamheten. Detta för att du ska kunna följa upp att företagets värderingar, aktuella avtal och att gällande lagstiftning efterlevs.
Det är också i verksamheten som du vårdar och utvecklar relationerna med medarbetare, boende och närstående. Du har även goda relationer med relevanta myndigheter. Du rapporterar till regionchef och ingår i hens ledningsgrupp samt har budget och resultatansvar för verksamheten.
Aktivt ledarskap
För att lyckas som chef och ledare hos oss krävs ett aktivt ledarskap som grundar sig i våra värderingar. Ett ledarskap som skapar motivation och engagemang hos våra medarbetare. Du är initiativrik och lyhörd för kundens behov och känner en självklar respekt för andra människor. Det är självklart att du som Verksamhetschef lever våra värderingar:
Respekt - Alla har rätt till ett värdigt liv med såväl fysiskt, psykiskt som socialt välbefinnande.
Ansvar - Vi har medarbetare som vågar och vill och har chefer som lyssnar och leder.
Enkelhet - Det är enkelt att påverka och att vara medarbetare eller att bo och vistas hos oss.
Kunskap - Vi reflekterar, lär av varandra och tar tillvara allas kompetens.
Om Kanalgården
Kanalgårdens äldreboende är beläget vid Göta kanal strax utanför Linköping. Vardaga driver Kanalgårdens äldreboende på uppdrag av Linköpings kommun. Boendet har inriktning somatik och det finns 23 lägenheter. Läs mer här: Kanalgårdens äldreboende - Vardaga
Din erfarenhet och kunskap
Vi önskar att du:
är coachande och vill att dina medarbetare växer, utvecklas och tar ansvar.
tycker om att ge och ta emot feedback samt bryta ned och arbeta mot uppsatta mål.
är lösningsorienterad och ser möjligheter framför hinder.
är prestigelös, självständig och samarbetsvillig
är affärsmässig genom att vilja och ha förmåga att styra och följa upp verksamheten utifrån kvalitetsmål och ekonomiska ramar.
Du har relevant högskoleutbildning inom vård och omsorg (ex vis socionom, sjuksköterska, social omsorg) och erfarenhet av äldreomsorg. Du har även några års dokumenterad erfarenhet av chefsuppdrag och goda vitsord gällande ledarskap.
Alla Verksamhetschefer genomgår vårt ledarprogram där du får möjlighet att utvecklas inom ledarskap via vår utbildningsorganisation Lära. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2026-03-16Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: 15 aug 2026 Sista dag att ansöka är 30 april 2026 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Jenny Söderkvist 0733775621 Observera att det inte går att ansöka via E-post. Facklig kontakt: Vision, vision@ambea.se
Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.Så ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
I den här processen genomför vi även bakgrundskontroller på slutkandidaten.
På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7394199-1895989". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Stationsgatan 3 (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9800794