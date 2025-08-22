Verksamhetschef
Plusfamiljen Funka AB / Sjukvårdschefsjobb / Stockholm Visa alla sjukvårdschefsjobb i Stockholm
2025-08-22
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Plusfamiljen Funka AB i Stockholm
, Solna
, Huddinge
, Järfälla
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Plusfamiljen är ett familjeägt assistansbolag som i närmare 20 år har stöttat människor med funktionsvariation att leva livet fullt ut - på sina egna villkor. Hos oss möter du värme, engagemang och en kultur där vi sätter både kunder och medarbetare först.
Vårt uppdrag är att skapa en personlig och kvalitativ assistans där omtanke, professionalitet och engagemang går hand i hand. Att arbeta hos oss innebär att bli en del av något större - vi gör skillnad för människor som behöver det allra mest.
Rollen som verksamhetschef
Som verksamhetschef hos oss har du en nyckelroll i att driva och utveckla vår verksamhet. Du leder både medmänskligt och tydligt, med närvaro och tillit som grund. Du förstår att detta inte är ett vanligt 8-17-jobb, utan ett ansvar där både kunder och medarbetare behöver känna trygghet i att du finns nära och stöttar när det behövs.
I rollen ingår bland annat:
• Ansvar för juridiska processer, omprövningar och vissa ansökningar
• Kontakt med myndigheter, vår advokatbyrå och andra externa parter
• Löneprocesser och kontakt med löneleverantör samt dialog med ekonomi
• Arbetsmiljöansvar och årlig planering/uppföljning av SAM
• Handledning och uppföljning av personal samt krishantering vid behov
• Omvärldsbevakning inom LSS, kollektivavtal och närliggande områden
• Egenkontroller, systematiskt kvalitetsarbete och uppföljning av styrdokument
• Deltagande vid möten, konferenser, kundbesök och Plusfamiljens aktiviteter
Vem är du?
Vi söker dig som är trygg i ditt ledarskap och som vet att resultat skapas genom tillit, tydliga ramar och ett närvarande bemötande. Du är en relationsskapare som bygger förtroende, både internt och externt. För oss är det viktigt att du är medmänsklig, ödmjuk och lösningsorienterad, samtidigt som du vågar fatta beslut och stå stadigt även i utmanande situationer.
Vi ser gärna att du har:
• Flerårig erfarenhet som chef på liknande nivå
• Dokumenterad erfarenhet från personlig assistans och LSS
• God kommunikativ förmåga och en förmåga att skapa trygga relationer
Meriterande är om du även har erfarenhet från sjukvården, tidigare arbetat som verksamhetschef inom personlig assistans, eller har en bakgrund i en värderingsstyrd organisation. Ledarskapsutbildning är också ett plus.
Det viktigaste är dock att vi matchar varandra. Är du utöver ovan önskemål även energifull, driven, och positiv? Då är det stor chans att du är rätt för jobbet! Vi förväntar oss nämligen också att du bidrar med entusiasm, nyfikenhet, skratt och värme här hos oss!
Tjänsten är på heltid. Tillträde efter överenskommelse. Placering: Stockholm.
Kontakt vid frågor om tjänsten: anneli.loden@plusfamiljen.se Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Plusfamiljen Funka AB
(org.nr 556697-9570) Arbetsplats
Plusfamiljen Jobbnummer
9470786