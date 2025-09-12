Verkmästare
Lantmännen Ek För / Maskinreparatörsjobb / Umeå Visa alla maskinreparatörsjobb i Umeå
2025-09-12
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Lantmännen Ek För i Umeå
, Örnsköldsvik
, Skellefteå
, Sollefteå
, Luleå
eller i hela Sverige
Har du intresse inom det tekniska och trivs med organisering och planering? Lantmännen Maskin importerar och säljer lantbruksmaskiner, reservdelar och verkstadstjänster. Vi är omkring 700 anställda och finns över hela Sverige. Nu behöver vi bli fler och söker en verkmästare till vår anläggning i Umeå. Är du redo att göra skillnad?
Dina arbetsuppgifter
I rollen som verkmästare kommer du att leda och fördela arbetet för våra servicetekniker och vara behjälplig i deras arbete samt vara ansiktet utåt för våra kunder. I rollen kommer du att jobba i tätt samarbete med platschef, serviceteknikerna samt säljarna för reservdelar och maskiner/redskap. I arbetet ingår även administrativa arbetsuppgifter. Du kommer utöver ditt arbete som Verkmästare även själv arbeta som servicetekniker då behovet uppstår.
Det här behöver du för att lyckas och trivas:
- En teknikerutbildning och/eller praktisk erfarenhet av arbete med tunga fordon
- Erfarenhet av personalledning
- God datorvana
- Körkort, lägst B
Vi ser gärna att du också har erfarenhet av liknande befattningar och är van att hantera kundkontakter. Meriterande är övergripande kunskaper inom jordbruks-, entreprenad- och/eller fordonsbranschen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Det är viktigt för oss att du är affärsmässig, har en god kommunikativ förmåga i både tal och skrift samt har en god administrativ förmåga. Du är prestigelös, initiativrik och trivs med att ta ansvar och att själv fatta beslut. Du har ett lösningsfokuserat arbetssätt och har en god känsla för service och samarbete med såväl kollegor, medarbetare som kunder.
Vad vi erbjuder dig
Vi vill att du ska utvecklas och växa hos oss. Därför erbjuder vi dig både interna och externa utbildningar - så att du alltid ska ha kunskap om den senaste tekniken. Som en del av Lantmännen-koncernen får du ännu fler utvecklingsmöjligheter i olika riktningar. Det här kan, med andra ord, vara starten på en spännande framtid hos oss.
Hos Lantmännen blir du en del av ett större sammanhang, vi är en stor global koncern som därmed kan erbjuda spännande möjligheter i hela värdekedjan - från jord till bord. Vi ger dig möjlighet att utvecklas i en tjänst med stort ansvar. Du blir en viktig del i vårt team och vi kan erbjuda dig ett varierande arbete där uppgifterna planeras utifrån dagens händelser. Som anställd inom Lantmännen Maskin erbjuds du fina förmåner och möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet i Umeå. Vi har också ett starkt fokus på mångfald och vill att alla ska känna sig inkluderade.
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Du ansöker till tjänsten online senast den 2025-10-10. Urval kommer att ske löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.
I rekryteringsprocessens sista steg ingår referenstagning och bakgrundskontroll.
Har du frågor gällande tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta Hans-Jörgen Skogheim, Platschef Umeå, på telefonnummer 0767214846.
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord. Läs gärna mer på www.lantmannen.se Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lantmännen ek för
, https://lantmannen.com/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Lantmännen Agriculture Jobbnummer
9506155