ventilation isolering montör

Tgr Vent AB / VVS-jobb / Botkyrka
2025-10-03


Hej TGR VENT Behöver Ventilation montör och isolering montör. Som kan läsa Ritningar och montera ventilations kanaler, Du gillar att ta egna initiativ, du är organiserad, noggrann gillar utmaningar och är en problemlösare
Sista dag att ansöka är 2025-11-02
E-post: tgrvent@gmail.com

