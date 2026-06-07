Personlig assistent till 44 årig man i Åtvidaberg
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Åtvidaberg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Åtvidaberg
2026-06-07
, Linköping
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Saand Assistans AB i Åtvidaberg
, Linköping
, Valdemarsvik
, Söderköping
, Norrköping
eller i hela Sverige
Jag är en 44-årig man med en hög ryggmärgsskada. Detta innebär att jag är förlamad från nacken och har ventilatorstöd för min andning. Jag är
tracheostomerad och får mina mediciner och vätska via PEG. Jag kommunicerar via nickningar/skakningar på huvudet, samt mimar eller talar
med Leakspeech. Jag har även en ögonstyrd dator med text-till-tal funktion, och en fästmö som kan tolka.
Jag söker efter ett härligt gäng assistenter, som kan hjälpa mig med mina vardagliga bestyr, hygien samt träning. Jag har dubbelassistans dygnet runt.
Jag lever tillsammans med min fästmö och våra två hundar, så du kan inte vara pälsdjursallergiker eller hundrädd.
Jag söker dig som har ett stort hjärta, utbildning inom vård och omsorg, som är stresstålig och viktigast - har humor. Ett gott skratt förlänger livet! Du bör
ha lite skinn på näsan, och våga ta för dig.
Att arbeta som personlig assistent hos mig innebär ett stort ansvar – både medicinskt, fysiskt och socialt. För att vi båda ska känna oss trygga kommer ett utdrag ur belastningsregistret att begäras innan anställning.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877)
. (visa karta
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597 30 ÅTVIDABERG Jobbnummer
9951202