Venjan söker undersköterska natt
2026-03-04
Publiceringsdatum2026-03-04
Vill du arbeta i en trygg, familjär miljö där du verkligen gör skillnad varje natt? Nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vårt engagerade team på Juntgården i Venjan - ett särskilt boende med hemtjänstuppdrag i bygden.
Venjan ligger vackert beläget ca 5 mil från Mora, mitt i natursköna Dalarna. Här möts du av en lugn miljö, härliga kollegor och en arbetsplats med hjärta.
Vi erbjuder dig:
Ett stöttande och engagerat arbetslag som tar hand om varandra.
Milersättning för resor till och från jobbet - perfekt om du pendlar från Mora eller annan ort!
Ett meningsfullt, varierande och givande arbete där du får bidra till trygghet och välbefinnande för våra boende. Dina arbetsuppgifter
Som anställd hos oss på kommer du att spela en avgörande roll i att säkerställa våra boendes trygghet och välbefinnande under natten, bland annat genom att:
Ge personlig omvårdnad och stöd till våra boende.
Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter, exempelvis läkemedelshantering.
Hantera akuta situationer och larm.
Dokumentera omsorgsarbetet enligt riktlinjer. Kvalifikationer
- Utbildad undersköterska med giltig yrkeslegitimation.
- Grundläggande kunskaper i hygien, ergonomi, sjukdomslära och kommunikation.
- Goda kunskaper i det svenska språket för att kunna kommunicera effektivt med brukare, anhöriga, kollegor och andra professioner.
Arbetslivserfarenhet av vård- och omsorg och då särskilt nattarbete är en stor fördel. Övrig information
Körkort B för manuellt växlad bil är ett krav för tjänsten då vi även utför hemtjänst till boende i Venjan med omnejd och det kan vara långa avstånd mellan våra brukare.
Förmågor och färdigheter
Det här jobbet passar dig som uppskattar att arbeta självständigt men också värdesätter gemenskapen i ett mindre arbetslag. Du tycker om att sprida positiv energi och ser glädjen i att finnas där för andra.
Är du redo för en meningsfull roll i Venjan?
Tveka inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi rekryterar löpande.
Socialförvaltningen
Med sina drygt 700 medarbetare bedriver socialförvaltningen en bred verksamhet för att se till att våra invånare får det stöd och den hjälp som de har rätt till. Förvaltningen verkar under socialnämnden och ansvarar för vård och omsorg om äldre och personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, ungdomar och vuxna. Socialförvaltningens arbete är reglerat av lagar och förordningar, då framför allt Socialtjänstlagen (SoL), Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).
Mora kommun
Mora kommun är alla vi som jobbar här. För oss är det naturligt att ha medborgaren/kunden i fokus, vara serviceinriktade och bemöta alla med respekt. Vi tar gemensamt ansvar för verksamheten, vår egen och andras arbetssituation. När vi möter utmaningar och nya förutsättningar gör vi det med ett positivt förhållningssätt och tar tillsammans initiativ till utveckling. Var med oss när vi växer som människor och kommun. Idag och imorgon. Läs mer om oss här: https://morakommun.se/naringsliv-och-arbete/jobba-hos-oss/mora-kommun-som-arbetsgivare.html
För dig som sökande har vi möjlighet att erbjuda medflyttarservice, se vidare http://www.rekryteringslots.se/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Mora kommun kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Vi värnar om din integritet, läs mer om vår behandling av personuppgifter här: https://morakommun.se/kommun-och-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/behandling-av-personuppgifter-gdpr.html.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
