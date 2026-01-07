Vårdadministratör till Psykiatrisk öppenvård Karlstad
2026-01-07
Din arbetsplats
Psykiatriska öppenvården i Karlstad har idag fyra öppenvårdsmottagningar som tar emot patienter från Karlstad, Hammarö, Kil och Forshaga.
Här behandlas patienter med svåra tillstånd som till exempel depression- och ångestproblematik, bipolaritet och tvångssyndrom.
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierat arbete där din insats är viktig både för dina kollegor och för våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-07Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna är omväxlande med både eget arbete samt tillsammans med dina vårdadministratörkollegor och behandlingspersonal i olika grupper och team.
Som vårdadministratör hos oss arbetar man bland annat med vårddokumentation, uppföljningsarbete, posthantering, schemaläggning, reception- och kassaarbete, administrativt stöd i remissgrupper samt bokning av patienter.
Du har även möjlighet att vara med i olika förbättringsarbeten och utveckla rutiner och arbetssätt.
Dina kunskaper och kompetenser
Vi söker dig som är utbildad vårdadministratör. Det är meriterande om du har ett par års erfarenhet och har genomgått annan relevant utbildning som kan vara bra för verksamheten.
Som person är du trygg, stabil och serviceinriktad. Du har en god personlig mognad och kan anpassa dig till förändrade omständigheter. Du arbetar strukturerat och har lätt för att samarbeta med andra. Dessutom är du relationsskapande och har förmåga att underhålla kontakter på ett sätt som gynnar verksamheten. Du ser helheten och tar hänsyn till det större perspektivet i ditt arbete.
Urval och intervjuer kommer att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Om Region Värmland
Vi är till för att alla som bor här ska må bra och för att vår region ska vara attraktiv och konkurrenskraftig. Vi gör skillnad inom hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur och bildning. Vi möter människor i livets största stunder och i alla de där vardagsögonblicken där emellan. Vår vision är livskvalitet i världsklass. Läs mer om hur det är att https://regionvarmland.se/regionvarmland/jobb-utbildning--forskning/jobba-med-oss/vara-formaner,
och följ oss på sociala medier.
Vill du också jobba för alla i Värmland? Välkommen med din ansökan. Övrig information
I samband med eventuell anställning kan vi komma att be dig som sökande att lämna ett utdrag ur polisens belastningsregister. Inför anställning inom psykiatrisk vård, vård av funktionshindrade, vård av barn eller ungdomar gör arbetsgivaren en kontroll i polisens misstanke och belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Har du skyddad identitet och vill göra en ansökan ber vi dig att kontakta Kompetensförsörjningsenhet HR via Regionens växel 010-831 50 00. Då får du hjälp att lämna in din ansökan utan att den hanteras i Varbi. Tänk på att endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Inför rekryteringsarbetet har Region Värmland tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons. Ersättning
Månadslön, individuell lönesättning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "RS/252740". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Värmland
(org.nr 232100-0156) Arbetsplats
Psykiatrisk mottagning 4 Kontakt
Mia Willard, enhetschef 010-8316675 Jobbnummer
9670842