Vårdadministratör
2025-12-16
Psykiatriska kliniken Eksjö, Vårdadministrativa enheten
Vill du få möjlighet att utveckla din vårdadministrativa profession och tillsammans med positiva och engagerade kollegor vara delaktig i utvecklingen av vår verksamhet? Vi söker nu två medarbetare till vår vårdadministrativa enhet. Välkommen med din ansökan.
Rollen som vårdadministratör
Du kommer att arbeta med medicinsk dokumentation, diagnos- och åtgärdsklassificering samt övergripande med vårdinformationshantering. I verksamheten pågår flera utvecklingsarbeten där du, tillsammans med övriga yrkesprofessioner, är en viktig del.
Din blivande arbetsplats
Som vårdadministratör på psykiatriska kliniken finns möjlighet att arbeta i både öppenvård och heldygnsvård. Klinikens verksamhet på Höglandssjukhuset i Eksjö innefattar heldygnsvård, akutmottagning, vårdjour samt remiss- och bedömningsenhet. Inom vår öppenvårdsverksamhet ingår de psykiatriska mottagningarna i Eksjö, Nässjö, Tranås och Vetlanda. På den vårdadministrativa enheten är vi 21 vårdadministratörer som jobbar teambaserat och har sina basplaceringar på klinikens olika enheter.
Mer information om psykiatriska kliniken som arbetsplats finner du här.
Vi söker dig som är vårdadministratör och som har utbildning i diagnosklassificering. Du är en god kommunikatör i såväl tal som skrift och har ett genuint intresse för vård- och verksamhetsadministration, medicinsk dokumentation, digitala system och generell IT-användning. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande.
För att trivas i rollen som vårdadministratör hos oss har du hög känsla för kvalitet, bemötande och flexibilitet. Du har god samarbetsförmåga och kan planera och strukturera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som i team, är intresserad av nya utmaningar, förbättringsarbeten och att utveckla din yrkesroll. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi söker två vårdadministratörer med basplacering inom heldygnsvården. Som vårdadministratör i heldygnsvården har du nära till kollegialt stöd, du jobbar teambaserat och är en viktig resurs för hela vårdprocessen. I samband med anställning erbjuds du en strukturerad introduktion och handledning där vi utgår från dina behov och erfarenheter.
Du erbjuds en tillsvidareanställning på heltid med tillträde enligt överenskommelse. Du får ett omväxlande och stimulerande arbete där din kompetens och erfarenhet tas tillvara i såväl dagligt arbete som i framtida utmaningar. I din roll har du nära samarbete med flera olika yrkesgrupper där samverkan och att stötta varandra är viktiga delar för att skapa trivsel och tillsammans uppnå verksamhetens mål.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta administrativ utvecklare Mona Lindell Bunis, 072-554 13 93. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 18 januari 2026.
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Välkommen med din ansökan!
Inför anställning kommer arbetsgivaren att begära att du visar ett utdrag ur polisens belastningsregister. Ett utslag i detta register kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P1243/25". Omfattning
