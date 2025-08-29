Vårdadministratör
2025-08-29
Urologkliniken
Vill du bidra till att patienterna på urologkliniken i Region Jönköpings län får en trygg och säker vård - nu finns det möjlighet till det.
Urologkliniken i Region Jönköpings län är i ständig utveckling. Den vårdadministrativa enheten är såklart inget undantag. Med dig inräknad är vi elva vårdadministratörer som sköter arbetet kring den dagliga administrationen på våra avdelningar och våra tre mottagningar i länet.
Rollen som vårdadministratör
Vi söker dig som vill arbeta hos oss inom vårdadministration. Rollen som vårdadministratör hos oss kan se lite olika ut beroende på dina förutsättningar och din tjänstgöringsgrad. Du kommer att få introduktion och ansvar som anpassas efter dig och dina tidigare kunskaper.
I denna tjänst ligger fokus på journaldokumentation, diagnosklassificering och kodning. Det finns goda förutsättningar att utöver journaldokumentation arbeta med andra administrativa arbetsuppgifter som förekommer i vår verksamhet. Hur arbetet ser ut varierar lite beroende på vilket hemsjukhus du kommer att arbeta ifrån. Möjlighet till distansarbete finns när verksamheten tillåter.
Din blivande arbetsplats
Urologkliniken är en länsövergripande klinik med cirka 100 medarbetare som har huvudansvaret för all urologisk specialistvård i länet. Verksamheten erbjuder behandling, vård och rehabilitering för sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata, testiklar samt manliga könsorgan. Vi tar emot patienter via remiss.
Vi värderar goda medicinska resultat, ett personcentrerat arbetssätt och möjlighet för medarbetare att förverkliga idéer om utveckling och delta i förbättringsarbete. Det är viktigt att ledare och medarbetare har fokus på en god arbetsmiljö eftersom det skapar trivsel på jobbet.
Vi ser gärna att du är utbildad vårdadministratör och ser positivt på att du vill lära dig vår verksamhet och är flexibel i utformningen av din arbetsdag. Vi ser gärna att du vågar ta dig an nya uppgifter som kan uppstå med kort varsel. Stor del av arbetet sker utifrån daglig styrning där verksamhetens behov formar dagen.
Vi uppskattar lyhördhet, problemlösningsförmåga och att du har ett eget driv i arbetet och att du arbetar processinriktat med fokus på patientens väg genom vården. Ansvarstagande är viktigt för oss. Vi förväntar oss att du förstår betydelsen av att våga ställa frågor och att du kan förvänta dig stöd på vägen av kollegorna på arbetsplatsen. Vi ser positivt på att du bidrar till en god stämning på arbetsplatsen. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig möjligheten till en tjänst i vårt vårdadministrativa team där vi hjälps åt med dagens arbetsuppgifter. Du kommer att få en introduktion som är anpassad efter dina förutsättningar och tidigare erfarenheter. Du kommer arbeta med journaldokumentation men även med andra administrativa arbetsuppgifter som förekommer inom ramen för vårdadministration. Vi arbetar för kompetensutveckling, delaktighet och en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad och inspirerad.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/).
Har du frågor om tjänsten?
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta Ann-Sofie Kraft, administrativ enhetschef, 010-242 64 78 10, ann-sofie.kraft@rjl.se
. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet, men vi tackar nej till dig som säljer annonser eller rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Sista ansökningsdag är den 15 september 2025.
Fast lön. Kollektivavtal finns.
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1006/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9483625