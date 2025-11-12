Vaktmästare till idrottsanläggning
Ekerö kommun / Fastighetsskötarjobb / Ekerö
2025-11-12
Vi har bestämt oss! Vi ska bli en kommun i framkant - och har allt som krävs för att lyckas. Korta beslutsvägar, samarbete över verksamhetsgränser och viljan att våga mer. Våra höga ambitioner ger dig med eget driv möjligheter att växa och skapa positiv förändring för medborgarna. Som medarbetare i Ekerö kommun får du en värdefull roll i vår unika övärld - och vi ser fram emot din ansökan.Jobba i Ekerö kommunPubliceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Vi tror på dig och din förmåga - därför ger vi dig stort utrymme i din roll. Många som jobbar hos oss uppskattar förtroendet och ansvaret de får i vår kommun, eftersom det bidrar till mycket lärande och utveckling i vardagen. För att lyckas är du trygg i dig själv, ditt yrke och har förmågan att både ta för dig - och sätta gränser.
Våra anläggningar ska kännetecknas av en hög servicenivå med vaktmästare som har stort engagemang i att anläggningarna ska vara i bästa möjliga skick för våra medborgare.
Vi söker nu en yrkesstolt idrottsplatsvaktmästare för arbete i kommunens idrottsanläggningar såsom ishallar, idrottshallar och idrottsplatser. Uppdraget ställer stora krav på att kunna arbeta självständigt, ha god samarbetsförmåga och förmåga att lösa problem. För att lyckas med ditt uppdrag är det viktigt att du förstår vikten av fastslagna rutiner för att uppfylla de kvalitets- och säkerhetskrav som finns. Vi ser även att du är en person som har förmågan att se och lyfta förbättringspotential. Vi arbetar nära föreningslivet och medborgarna - som kommunal verksamhet är det viktigt att förstå att alla delar behövs.
För att erbjuda våra medborgare en god tillgänglighet bemannar vi anläggningarna på oregelbundna tider. Vi har schemalagd arbetstid på kvällar och helger.Kvalifikationer
För att du ska lyckas med uppdraget är det meriterande att du har:
• erfarenhet från arbete på idrottsanläggning med ishall och konstgräs
• erfarenhet av att möta besökare och ge service
• erfarenhet av driftrutiner för att nyttja anläggningars funktioner och nyttjande
• erfarenhet av att köra ismaskin
• erfarenhet av konstgrässkötsel
• erfarenhet av isvård
• B-körkort
• god datorvana
• god förmåga att uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift.
Det är meriterande om du även har:
• gymnasieutbildning eller motsvarande erfarenheter
• kunskap om offentlig förvaltning
• utbildningscertifikat för att köra ismaskin
• ismakarutbildning
• utbildning inom konstgrässkötsel.
I samband med rekryteringen begär vi utdrag ur polisens belastningsregister enligt skola/förskola.
Urval och intervjuer kommer att påbörjas under ansökningsperioden, skicka därför gärna in din ansökan så snart som möjligt. Vid intervjun kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Tillträde: Snarast eller enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare
Så tar du dig till Ekerö kommun
Om Ekerö kommun
Vi är en mängd olika verksamheter som tillsammans skapar en unik kommun - där vi alla hjälps åt över enhets- och verksamhetsgränser.
Vi lever vår värdegrund som innebär ett stort engagemang, god kommunikation med öppen dialog och ett professionellt förhållningssätt. Som en mindre kommun i stockholmsregionen kan vi både erbjuda närhet till varandra och en ambitiös utvecklingsresa. För att bli en kommun i framkant behöver vi fylla på med nya perspektiv, och vi hoppas att du vill vara med och bidra med dina.
Ekerö kommun vill vara en attraktiv arbetsgivare och strävar efter ett tydligt fokus på hållbarhet. Under förutsättning att verksamhetens möjlighet att uppfylla sina mål kvarstår, har kommunen en positiv inställning till distansarbete när så är möjligt.
Vi erbjuder t.ex. friskvårdsbidrag, löneväxling till pension, växling av semesterdagstillägg till lediga dagar och rökfri arbetstid.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess ber vi dig att skicka in ansökan digitalt, och inte via e-post eller post.
Vi har redan tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring och vill inte ha kontakt med mediasäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Mellan 27-31000 Individuell lönesättning Friskvårdsbidrag Semesterväxling Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ekerö kommun
(org.nr 212000-0050), http://www.ekero.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Enhetschef
Anneli Vesterlund anneli.westerlund@ekero.se 08-124 571 79 Jobbnummer
9600221