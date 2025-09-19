VA Projektör
Hässleholm Miljö AB, AO Vatten och Avlopp, Enhet Utredning/projektering / Byggjobb / Hässleholm Visa alla byggjobb i Hässleholm
2025-09-19
, Perstorp
, Östra Göinge
, Kristianstad
, Osby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hässleholm Miljö AB, AO Vatten och Avlopp, Enhet Utredning/projektering i Hässleholm
VA Projektör till Hässleholm Miljö affärsområde Vatten
Som projektör inom VA i Hässleholm Miljö kommer du att få spännande och varierade uppgifter där utveckling och framtid står i fokus.
Vi strävar hela tiden efter långsiktiga lösningar som säkrar och utvecklar drift och leverans så att kommunens behov av VA-tjänster fungerar nu och i framtiden.
Om rollen
Du kommer att ansvara för att projektera VA-lösningar gällande främst ledningsförnyelser som sedan lämnas över till antingen entreprenad i egen regi eller till extern entreprenad. Även projektering gällande pumpstationer, mindre avloppsreningsverk och vattenverk kan komma att ingå i rollen beroende på vilken erfarenhet du har.
Förutom projekteringsuppdrag kommer du att ha en central roll i det utredningsarbete som säkerställer vår långsiktiga planering. Det kommer också att finnas möjlighet att verka som projektledare för mindre VA-projekt och vid intresse även utveckla denna roll framåt.
Ditt ansvarsområde som projektör är:
• Driva/genomföra projekteringar gällande VA-saneringar och exploateringsområden.
• Genomföra projektledning av mindre VA-projekt.
• Genomföra avrop genom ramavtal samt vara deltagare i upphandlingar.
• Leda och delta i utredningar som rör VA-ledningsnät och andra VA-anläggningar
• Agera BAS-P för de projekteringar/projekt som tas fram.
• Du kommer att arbeta nära både andra projektledare och våra utredare.
Detta är du
För att lyckas bra i dina projekt är en aktiv och god dialog med både abonnenter, exploatörer, entreprenörer och medarbetare inom bolaget och inom kommunen viktig. Du är därför kommunikativ och har lätt för att skapa förtroende i din omgivning såväl internt som externt.
Du som söker har en för tjänsten relevant eftergymnasial utbildning och några års arbetslivserfarenhet inom VA-projektering.
Kunskap i AMA AF (skriva AF-del) och Kunskap i AMA Anläggning (skriva MF-del).
Erfarenhet från VA-branschen med tyngdpunkt på VA-teknisk kompetens ses som viktigt och mycket meriterande.
Att ha goda kunskaper inom entreprenadjuridik ses även det som värdefullt för rollen och är därför meriterande men inget som är ett krav. Erfarenhet och förståelse för 3D projektering, främst i relation till VA, ses som även det som meriterande.
Du känner dig trygg i rollen som VA-projektör och har en självinsikt och ett mod att agera när det behövs. Utöver detta har du god analytisk förmåga samtidigt som du är drivande och kan överblicka helheten. Du bör även trivas med ständigt pågående utvecklings- och förändringsarbete där du kan se och ta tillvara förbättringsmöjligheter. Tillsammans med dina kollegor arbetar du engagerat för att nå uppsatta mål.
Rollen förutsätter att du har god förmåga att kommunicera skriftligt såväl muntligt på svenska. Du kan arbeta självständigt likväl som du fungerar bra i grupp och har lätt för att skapa nätverk.
Det här erbjuder vi dig
• En värderingsstyrd arbetsplats där omtanke, tydlighet och framåtanda genomsyrar verksamheten.
• Medarbetarskapet I centrum där alla bidrar till samhörighet, omsorg, respekt och lojalitet.
• Möjlighet till vidareutbildning och kompetensutveckling.
Villkor och ansökan
Tjänsten är en tillsvidareanställning, med sex månaders provanställning. Din arbetstid är på vardagar med placering i Hässleholm.
Det här är vi
Affärsområde VA ansvarar för kommunens utveckling och drift av vattenverk, reningsverk, pumpstationer och allmänna VA-ledningar samt ansvarar för att leverera dricksvatten och hantera spill- och dagvatten. Affärsområde VA servar drygt 40 000 av kommunens invånare med gott och hälsosamt dricksvatten via 15 vattenverk, samt driver 15 reningsanläggningar med olika kapacitet och funktion och är finansierat av gällande Va-taxa, som beslutas av kommunfullmäktige.
Hässleholm Miljö är ett affärsdrivet bolag som ägs av Hässleholms kommun. Vårt uppdrag är att utveckla och tillhandahålla tjänster inom miljö och energi. Vi är en samhällspartner som driver utvecklingen av det som är viktigt på riktigt, ett hållbart cirkulärt samhälle för människor och företag i vår kommun. Vi gör det med engagemang och kunskap för ett hållbart liv idag - och modet att hitta nya vägar för i morgon.
Vår verksamhet är indelad i fyra starka affärsområden, med gemensamma funktioner och processer. Vi samlar in, behandlar och återvinner avfall från hushåll, industrier och andra verksamheter. Vi producerar och distribuerar dricksvatten, transporterar och renar spillvatten samt avleder dagvatten. Dessutom producerar och levererar vi fjärrvärme i Hässleholm och Tyringe. Men vi jobbar också med hållbarhet i allt vi gör, och för att minska vårt och andras avtryck på naturen och vattnet omkring oss.
Vi gillar olika! Därför strävar vi efter mångfald på alla tänkbara sätt. Vi tror att olika personer, kompetenser och grupper tillför mest till vår verksamhet.
Hos oss finns cirka 180 medarbetare och vårt bolag omsätter runt 430 miljoner kronor varje år.
Läs mer om oss på www.hassleholmmiljo.se.
Hässleholms kommun är en viktig knutpunkt i Sverige. Här möts människor för att leva, uppleva, arbeta och lära i en kommun präglad av nyfikenhet och utveckling. Hos oss får du ett meningsfullt och varierande jobb med utrymme att påverka och ta ansvar. Vi tror på din förmåga att skapa god service för de vi är till för. Tillsammans gör vi varandra bättre!
Välkommen att bli en av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/561". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hässleholm Miljö AB
(org.nr 556555-0349) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hässleholm Miljö AB, AO Vatten och Avlopp, Enhet Utredning/projektering Kontakt
Henrik Djerv 070-2359391 Jobbnummer
9517242