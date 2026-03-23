Utvecklingsingenjör/PoC till Fuze Design
2026-03-23
Drivs du av att se dina idéer bli verklighet? Välkommen till vår spännande och teknikintensiva värld.
Din roll
Din formella roll kommer att vara PoC (Point of Contact), vilket betyder att du blir sektionens kontaktperson för de olika typer av ärenden som kommer in till sektionen. Det kan handla om frågor från produktion eller inköp kring kvalitet, krav, material, felutredningar etc. Dessa ärenden tas om hand, registreras och fördelas ut bland medarbetarna på sektionen och din uppgift är att fördela och följa upp. Du kommer jobba tätt ihop med ytterligare en PoC samt sektionschef.
Vid sidan av PoC-rollen hanterar du även samma typ av ärenden som övriga sektionen vilket innebär arbete med design, utveckling och förvaltning av våra 84 mm granater. Du följer produkter genom hela kedjan, från idé till färdig produkt där produktvård blir en del av arbetsuppgifterna. Du kommer bland annat genomföra verifiering och kvalificeringsprov i både labb och fältmiljö vilket gör att ditt arbete kommer vara omväxlande. Dokumentation, kravskrivning och kravuppfyllnad är också en viktig uppgift du kommer att arbeta med. Arbetet präglas av att vi tar ansvar för våra åtaganden, vilket också ger friheten att planera sitt eget arbete. Dina egna intressen kan också styra inriktningen på rollen.
Vi kommer långsiktigt bygga din kompetens gällande tändrör (säkerhets- och initieringssystem) då vi inte kan förvänta oss förkunskaper inom området. Tändröret är den del i våra produkter som ser till att initiera verkan om alla armeringsvillkor är uppfyllda. Således en väldigt viktig komponent för våra produkters säkerhet och tillförlitlighet. Arbetet kräver noggrannhet och ansvarstagande för både säkerheten under arbetet men också leverans av åtagna uppgifter.
Vår förhoppning är att du kommer trivas och stanna på företaget länge och bygga kompetens långsiktigt.
För ytterligare beskrivning av rollen, se gärna https://www.saab.com/sv/markets/sweden/stories/2026/pa-saab-far-didrick-mojlighet-att-utvecklas Publiceringsdatum2026-03-23Profil
Vi söker dig som är framåt och utåtriktad och som har lätt för att kommunicera och samarbeta. Vi tror att du är civilingenjör eller högskoleingenjör med inriktning mot maskinteknik, teknisk fysik eller har en utbildning/erfarenhet som bedöms relevant. Du har erfarenhet av konstruktion i något 3D-verktyg. Erfarenhet av konstruktions- och/eller systemingenjörsarbete, men även arbete inom kundtjänst eller sälj, är meriterande. Du har god kommunikationsförmåga i svenska och engelska, i både tal och skrift.
Befattningen kräver att du genomgår och godkänns enligt vid var tid gällande bestämmelser för säkerhetsskydd. För befattningar där Saab har krav på säkerhetsklassinplacering kan, i förekommande fall, medföra krav på visst medborgarskap.
Vad du blir en del av
Bakom våra innovationer finns alla de som har gjort det möjligt. Modiga pionjärer och kluriga tänkare. Vardagshjältar och kreativa problemlösare. De som delar djup kunskap och de som utforskar nya områden. Och alla däremellan.
Här har du chansen att påverka och bidra på ditt unika sätt. Allt från att utveckla kod och bygga imponerande försvars- och säkerhetslösningar till att ta en kaffe med en kollega. Varje bidrag räknas. Vi ger dig möjlighet att anta utmaningar och skapa smarta innovationer. I vår vänliga och tekniksmarta värld finns plats för dig att växa. Vi finns här för att tillsammans skapa trygghet för människor och samhällen.
Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 26 100 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare och mer hållbar värld.
Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.
Vänligen observera att vi arbetar med löpande urval och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum har gått ut.
Sista dag att ansöka är 2026-04-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "REQ_40885". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Saab AB
