Interim Underhållschef till SCA
Poolia AB / Gruv- och metallurgijobb / Umeå Visa alla gruv- och metallurgijobb i Umeå
2026-06-17
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SCA Wood i Rundvik befinner sig i en förändringsresa med fokus på effektivisering, struktur och en mer stabil och förutsägbar drift. Nu söker vi en interim Underhållschef som vill ta en aktiv roll i att utveckla underhållsarbetet, skapa tydliga arbetssätt och stärka samarbetet med produktionen i vardagen.Publiceringsdatum2026-06-17Om tjänsten
Uppdraget startar så snart som möjligt och avser initialt en interimslösning under en övergångsperiod. Parallellt pågår en rekrytering till en tillsvidaretjänst som Underhållschef, där du som interim även kan komma att bli aktuell för den rollen.
Som Underhållschef ingår du i sågverkets ledningsgrupp och rapporterar till sågverkschef. Du har det övergripande ansvaret för underhållsorganisationen, inklusive personal, arbetsmiljö och budget. Rollen innebär ett nära samarbete med produktionen, där du bidrar till tydlighet i planering, prioritering och genomförande av underhållsinsatser.
Du kliver in i ett skede där fokus ligger på att skapa struktur, utveckla arbetssätt och bidra till en stabil drift med hög tillgänglighet, säkerhet och långsiktig funktion.Arbetsuppgifter
I rollen ansvarar du för att leda, följa upp och utveckla underhållsarbetet. Dina huvudsakliga ansvarsområden är att:
• Leda och utveckla förebyggande, planerat och avhjälpande underhåll • Säkerställa att arbetssätt och rutiner fungerar i praktiken • Arbeta proaktivt för att minska oplanerade stopp och förebygga fel • Skapa ett nära samarbete med produktionen kring planering, prioritering och genomförande • Delta i dagliga och taktiska möten samt driva rotorsaksanalyser och förbättringsåtgärder • Leda och utveckla underhållsorganisationen samt säkerställa rätt kompetens och bemanning • Samordna externa resurser och leverantörer • Ansvara för budget, kostnadsuppföljning och analys av stopporsaker och tillgänglighet • Bidra i tekniska förbättringar och investeringar • Säkerställa struktur i reservdelshantering och dokumentation • Säkerställa att arbetet bedrivs säkert och enligt gällande krav, inklusive arbetsmiljö och systematiskt brandskyddsarbete
Vem är du?
Vi söker dig som har erfarenhet av industriellt underhåll och som är trygg i att leda andra i en verksamhetsnära roll. Du trivs i en miljö där du får kombinera teknik, struktur och ledarskap, och där du bidrar till att få den dagliga driften att fungera på ett säkert och effektivt sätt.
Vi ser gärna att du har:
• Teknisk utbildning eller motsvarande erfarenhet • Erfarenhet av underhåll inom industri • Tidigare ledarerfarenhet • Erfarenhet av att arbeta nära produktion och drift • God förmåga att skapa struktur, följa upp och driva förbättringar
Som person är du trygg och tydlig i ditt ledarskap. Du skapar ansvarstagande hos medarbetare och har förmåga att bygga samarbete mellan funktioner. Du är strukturerad, lösningsorienterad och prestigelös, samtidigt som du har en analytisk förmåga och ett driv att utveckla både arbetssätt och människor.
Om verksamheten
SCA Wood är en del av SCA, ett skogsindustriföretag som utvecklar och förädlar skogens resurser med fokus på en hållbar framtid. Verksamheten i Rundvik är ett sågverk med cirka 150 medarbetare.
I denna rekrytering samarbetar SCA med Poolia. Uppdraget är ett interimuppdrag, vilket innebär att du blir anställd av Poolia och arbetar som konsult hos SCA. Som interim konsult får du möjlighet att snabbt komma in i en verksamhet, bidra med din kompetens och göra skillnad i ett tydligt och viktigt uppdrag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926322-2056992". Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Västra Norrlandsgatan 10 (visa karta
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903 27 UMEÅ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
9967432