Specialistläkare kirurgi - kvalificerade uppdrag i Sverige

Agito Sverige AB / Läkarjobb / Malmö
2026-06-17


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Vill du ha flexibilitet, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att arbeta i olika verksamheter?
Agito söker nu en specialistläkare inom kirurgi för konsultuppdrag hos våra uppdragsgivare. Vi erbjuder noggrant utvalda uppdrag inom kommun, region och privat vård.

Kvalificerade uppdrag inom din specialitet

Tydliga ramar och förväntningar

Fokus på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö

Publiceringsdatum
2026-06-17

Profil
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom kirurgi

Flerårig klinisk erfarenhet

Är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga.

Behärskar svenska språket i tal och skrift.

Vi erbjuder
Uppdrag anpassade efter din kompetens och dina preferenser

Personlig och professionell dialog

Konkurrenskraftiga villkor

Praktiskt stöd vid behov (resa, boende)

Möjlighet till både kortare och längre uppdrag i Sverige

Om Agito
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.

Kontaktuppgifter för detta jobb
Skicka ditt CV eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi berättar gärna mer om aktuella uppdrag och vilka möjligheter som finns.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926327-2056988".

Arbetsgivare
Agito Sverige AB (org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta)
111 21  STOCKHOLM

Jobbnummer
9967436

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