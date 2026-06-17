Specialistläkare kirurgi - kvalificerade uppdrag i Sverige
Agito Sverige AB / Läkarjobb / Malmö Visa alla läkarjobb i Malmö
2026-06-17
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Vill du ha flexibilitet, konkurrenskraftiga villkor och möjlighet att arbeta i olika verksamheter?
Agito söker nu en specialistläkare inom kirurgi för konsultuppdrag hos våra uppdragsgivare. Vi erbjuder noggrant utvalda uppdrag inom kommun, region och privat vård.
Kvalificerade uppdrag inom din specialitet
Tydliga ramar och förväntningar
Fokus på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljöPubliceringsdatum2026-06-17Profil
Legitimerad läkare med specialistkompetens inom kirurgi
Flerårig klinisk erfarenhet
Är trygg i din yrkesroll och har god samarbetsförmåga.
Behärskar svenska språket i tal och skrift.
Vi erbjuder
Uppdrag anpassade efter din kompetens och dina preferenser
Personlig och professionell dialog
Konkurrenskraftiga villkor
Praktiskt stöd vid behov (resa, boende)
Möjlighet till både kortare och längre uppdrag i Sverige
Om Agito
Vi arbetar nära våra konsulter och uppdragsgivare med fokus på långsiktighet, kvalitet och precision i matchning. För oss handlar det om att skapa rätt förutsättningar – för både läkare och verksamhet.Kontaktuppgifter för detta jobb
Skicka ditt CV eller kontakta oss för ett förutsättningslöst samtal. Vi berättar gärna mer om aktuella uppdrag och vilka möjligheter som finns.
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7926327-2056988". Arbetsgivare Agito Sverige AB
(org.nr 556745-7121), https://agitosverige.teamtailor.com
Drottninggatan 61 (visa karta
)
111 21 STOCKHOLM Jobbnummer
9967436