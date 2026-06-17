Nu söker vi lagerpersonal med truckerfarenhet i Borås
Posti Logistics Staffing AB / Lagerjobb / Borås Visa alla lagerjobb i Borås
2026-06-17
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-17Dina arbetsuppgifterOm tjänsten
Vi söker nu lagermedarbetare med god truckvana till våra kunder i Borås. Rollen passar dig som trivs i en tempofylld lagerverksamhet där noggrannhet, ansvarstagande och samarbete är viktiga delar av vardagen.
Du kommer att arbeta med varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik, där truckkörning utgör en stor del av arbetet. Vi söker därför dig som har erfarenhet av både skjutstativtruck och höglyftande plocktruck och känner dig trygg i att köra dessa trucktyper.Dina arbetsuppgifter
• Plock och pack av order
• Infackning och påfyllning av varor
• Truckkörning med skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Hantering av inkommande och utgående gods
• Bidra till ordning och struktur på lagret
• Stötta verksamheten i övriga lagerrelaterade arbetsuppgifter vid behov
Vi söker dig som
• Har dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Har tidigare erfarenhet av lagerarbete, gärna inom plock och pack
• Är noggrann, ansvarstagande och arbetar strukturerat
• Trivs med ett fysiskt arbete i högt tempo
• Är flexibel och hjälper gärna till där behov finns
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigtOm tjänsten
Placeringsort: Borås
Omfattning: Heltid
Start: Omgående eller enligt överenskommelse
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För att lyckas i rollen ser vi att du har god erfarenhet av lagerarbete och truckkörning samt trivs i en arbetsmiljö där tempo, kvalitet och samarbete står i fokus. Du är ansvarstagande, noggrann och har ett strukturerat arbetssätt samtidigt som du bidrar med en positiv inställning till teamet.Kvalifikationer
• Giltigt truckkort samt minst ett års erfarenhet av truckkörning
• Minst sex månaders dokumenterad erfarenhet av skjutstativtruck (B3) och höglyftande plocktruck (B4)
• Erfarenhet från lager, terminal eller liknande verksamhet
• God datorvana och erfarenhet av att arbeta i olika system
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
• Gymnasieutbildning eller motsvarande
Låter detta som rätt möjlighet för dig?
Välkommen med din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Posti Logistics Staffing AB
(org.nr 556920-3689), https://jobs.posti.se/jobb/5098/annons
Prognosgatan 1 (visa karta
)
504 94 BORÅS Arbetsplats
Posti Kontakt
Paulina Velcov Paulina.velcov@posti.com Jobbnummer
9967438