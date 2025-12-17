Utredare för uppföljningsarbete vikariat
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) är en statlig myndighet som tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vår vision är ett öppet och inkluderande Sverige med goda villkor för unga och för civilsamhället.
MUCF har i uppdrag av regeringen att verka för att målen inom ungdomspolitiken och politiken för det civila samhället uppnås. Det gör vi genom att ta fram, samla och sprida kunskap samt bidra till samordning av statliga insatser. Vi samverkar med myndigheter, kommuner, regioner och civilsamhällets organisationer samt fördelar statsbidrag.
Från och med 1 januari 2026 växer myndighetens uppdrag när vi övertar uppgifterna som nu ligger på Myndigheten för stöd till trossamfund (SST) samt ansvaret för statliga uppgifter inom minoritetspolitiken. Det innebär att MUCF blir en ännu viktigare aktör i arbetet med att stärka demokratin, främja delaktighet och bidra till ett inkluderande samhälle.
MUCF har kontor i Växjö och från januari 2026 även i Stockholm.
Vi söker nu en utredare till ett vikariat på heltid med start omgående och som pågår till och med 31 augusti 2026.Publiceringsdatum2025-12-17Beskrivning
Avdelningen för analys och utredning har som sina huvudsakliga arbetsuppgifter att ta fram och samla kunskap inom ungdomspolitiken, politiken för det civila samhället och minoritetspolitiken.
Funktionen för analys och uppföljning inom avdelningen för analys och utredning har två nationella uppdrag inom minoritetspolitiken och strategin för romsk inkludering. I båda uppdragen ingår att årligen lämna två uppföljningsrapporter till regeringen. Rapporterna utgör ett underlag med analys av utvecklingen inom minoritetspolitiken respektive strategin för romsk inkludering och ger förslag på åtgärder som behöver vidtas.Dina arbetsuppgifter
I tjänsten som utredare har du huvudansvar för uppföljningsarbetet. Du kommer att ha stöd av kollegor både på avdelningen, övriga myndigheten och på Sametinget, som vi delar uppdraget inom minoritetspolitiken med. Vikariatet som utredare för uppföljningsarbetet tillhör funktionen för analys och uppföljning som leds av avdelningschef.
Under året kan arbetsuppgifterna variera mellan samverkande möten med myndigheter som bidrar med underlag till rapporterna, utskick av enkäter samt sammanställning av enkätsvar och övriga underlag. I arbetet ingår dialoger med representanter för de nationella minoriteterna.
Arbetet kan i perioder vara intensivt då underlag från flera myndigheter kommer in sent i processen. Därför behöver du hålla en bra tidsplan och kunna hantera stora mängder underlag på kort tid. Att kunna göra kloka avvägningar och prioriteringar kommer hjälpa dig i arbetet.
Tjänsten kan innebära resor inom Sverige.Kvalifikationer
För arbetet krävs att du har:
- akademisk examen som myndigheten bedömer lämplig för uppdraget
- arbetslivserfarenhet som utredare och/eller analytiker, vilket innebär erfarenhet av:
omvärldsbevakning, olika undersökningsmetodiker, enkätkonstruktion, databearbetning, visualisering av data och rapportskrivning
goda kunskaper i metodik som rör uppföljning och analys.
Det är meriterande om du har:
- arbetslivserfarenhet från områden med nära koppling till social hållbarhet och området
mänskliga rättigheter
- kunskap om Sveriges minoritetspolitik och strategin för romsk inkludering.
- talar och/eller skriver något av de nationella minoritetsspråken finska, meänkieli, samiska, jiddisch eller romani chib.
I rollen behöver du arbeta strukturerat och organiserat samt ha en mycket god kommunikativ förmåga, både muntligt och skriftligt. Du kan tolka och förklara komplexa sammanhang på ett tydligt och lättbegripligt sätt, oavsett målgrupp. Arbetet kräver att du är noggrann, har god analytisk förmåga och kan ta ansvar för dina arbetsuppgifter på ett självständigt och professionellt sätt.
Du samarbetar väl med andra och bidrar till att skapa och upprätthålla goda relationer med kollegor samt externa aktörer, såsom andra myndigheter och civilsamhällesorganisationer. Rollen förutsätter att du kan hantera perioder av hög arbetsbelastning på ett konstruktivt sätt och anpassa ambitionsnivån efter förutsättningar och tidsramar utan att tumma på kvaliteten.
Inom minoritetspolitiken är tillgången till statistik ofta begränsad, vilket innebär att du behöver kunna bredda perspektiven och använda olika typer av empiriska underlag och undersökningsmetodik. Arbetet ställer krav på att du kan göra välgrundade avvägningar och prioriteringar samt tillämpa din problemlösande förmåga i situationer där underlagen är komplexa eller ofullständiga.
I denna rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid personliga egenskaper.Anställningsvillkor
Placeringsort: Stockholm
Vikariat dock längst till och med 2026-08-31.
MUCF har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. På MUCF månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till en god arbetsmiljö.
